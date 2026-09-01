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Declaran dos peritos de la Junta Médica en el juicio por la muerte de Diego Maradona

José Luis Covelli y Ramiro Larrea, integrantes del equipo interdisciplinario que analizó las circunstancias del fallecimiento del exfutbolista, brindarán su testimonio ante el tribunal de San Isidro.

La declaración de los especialistas genera expectativa en una etapa clave.La declaración de los especialistas genera expectativa en una etapa clave.
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Dos especialistas que formaron parte de la Junta Médica Interdisciplinaria encargada de analizar las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona declararán este martes en el juicio en el que se investiga el supuesto homicidio simple con dolo eventual del exfutbolista.

La Fiscalía convocó al psiquiatra José Luis Covelli, especialista en Medicina Legal y docente de esa disciplina en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y al médico clínico Ramiro Larrea, jefe del Servicio de Clínica del Hospital Central de San Isidro Doctor Ángel Melchor Posse.

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Las nuevas declaraciones se producirán durante una nueva audiencia del proceso judicial que tiene a varios profesionales de la salud imputados por la muerte del ídolo argentino.

La expectativa

Vadim Mischanchuk, abogado defensor de Agustina Cosachov, destacó la relevancia que tendrá la declaración de Covelli durante el debate.

Según explicó el letrado, los integrantes de la Junta Médica que trabajó en 2021, al igual que el toxicólogo Carlos Damín durante el juicio oral y público, sostuvieron que la medicación indicada por Cosachov era adecuada para la situación clínica del paciente y que las dosis administradas eran las correspondientes.

La psiquiatra Agustina Cosachov asiste al segundo juicio por la muerte de Maradona.La psiquiatra Agustina Cosachov asiste al segundo juicio por la muerte de Maradona.

Mischanchuk consideró que el aporte del psiquiatra será significativo dentro de esta etapa del proceso judicial.

La defensa y el uso de la medicación

El abogado también señaló que la información analizada se encuentra respaldada por las historias clínicas. En ese sentido, afirmó que los mismos medicamentos habían sido suministrados a Maradona durante sus internaciones en la clínica Ipensa y en Olivos.

Por otra parte, Mischanchuk se refirió al desarrollo del juicio y consideró que el proceso atraviesa su tramo final. Según su evaluación, las audiencias se desarrollan con normalidad y respetando las garantías procesales de las distintas partes involucradas.

La declaración de los dos especialistas se suma a las pruebas y testimonios incorporados a lo largo del debate oral, en el marco de la investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte del exfutbolista.

ELLITORAL_375379 | SEBASTIAN GRANATA TELAM ROSARIO 28.10 DIEGO MARADONA DT DE GIMNASIA LLEGO A ROSARIO JUNTO CON SU EQUIPO PARA ENFRENTAR MAÑANA A NEWELLS DONDE FUE RECIBIDO POR CIENTOS DE HINCHAS DE NEWELLES RCORDANDO SU PASO COMO JUGADOR EN EL EQUIPO DEL PARQUE DE LA INDEPENDENCIA FOTO SEBASTIAN GRANATAEl juicio por el fallecimiento del exfutbolista avanza con nuevos testimonios.

Quiénes están imputados

La audiencia está prevista para las 10 en los Tribunales de San Isidro, ubicados en la calle Ituzaingó 340. De acuerdo con la información disponible, el juicio podría finalizar en octubre.

Además de la psiquiatra Agustina Cosachov, en la causa están imputados el neurocirujano y exmédico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna y la jefa de cuidados domiciliarios Nancy Edith Forlini.

Todos ellos forman parte del proceso judicial en el que se investiga la muerte de Diego Armando Maradona y las responsabilidades que podrían determinarse en torno a su atención médica.

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