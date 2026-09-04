Dos hombres quedaron en prisión preventiva en el marco de la investigación del crimen de Mercedes Evangelina Uviedo, cometido el jueves de la semana pasada en el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe.
Imputaron al sobrino de la mujer asesinada en Santa Rosa de Lima
La fiscalía sospecha que la mujer fue herida de muerte cuando quedó en medio de una disputa entre el hombre y un vecino, que también fue imputado. Ambos quedaron en prisión preventiva.
La medida privativa de la libertad fue solicitada por el fiscal Estanislao Giavedoni, en una audiencia realizada el jueves por la tarde en los tribunales de la capital provincial. La jueza penal Rosana Carrara hizo lugar a la cautelar de máxima, rechazando los planteos de las defensas de ambos imputados: Mario Andrés Uviedo (28) y Pablo Damián Flores (31).
El homicidio ocurrió alrededor de las 20.30 del jueves de la semana pasada en inmediaciones de Arenales al 2.200. Mercedes fue alcanzada por un disparo de arma de fuego durante un enfrentamiento entre su sobrino y un vecino, del que ella no participaba.
Disputa armada
Por ahora, la fiscalía logró reconstruir que esa noche el vecino de la mujer realizó un disparo al aire con la intención de amedrentar a su sobrino Mario, tras lo cual ingresó a su domicilio, el cual queda al lado del de ella.
Habría sido entonces cuando el sobrino de Mercedes comenzó a disparar con el objetivo de asesinar a Flores, no logrando su cometido debido a que el hombre ya se había puesto a salvo.
Durante ese momento de alta tensión, uno de los proyectiles destinados al vecino impactó en Mercedes, quien se encontraba en la calle. La mujer de 47 años de edad falleció en el quirófano del hospital José María Cullen tras haber ingresado en estado crítico por el plomo en el abdomen.
Imputados y presos
Durante la audiencia del jueves, Giavedoni atribuyó a Flores la autoría del delito de “amenazas calificadas por el uso de arma de fuego” por su disparo al aire.
Además, endilgó a Mario Uviedo la autoría de la “tentativa de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego” en perjuicio de Flores y el “homicidio calificado” de su tía.
El fiscal señaló que la atribución del homicidio se sostiene en que, cuando comenzó a disparar, el imputado sabía y conocía (o debía saber y conocer) las posibles consecuencias de su accionar.
La jueza Carrara ordenó que los dos imputados permanezcan tras las rejas mientras la investigación judicial avanza.