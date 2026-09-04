Un automóvil que se encontraba estacionado en Diagonal Goyena y Dr. Zavalla resultó destruído por completo tras quedar envuelto en llamas, en un siniestro ocurrido durante la madrugada del viernes y que está siendo investigado.
El fuego destruyó por completo un automóvil durante la madrugada en Santa Fe
Un Volkswagen Bora terminó completamente afectado por las llamas durante la madrugada del viernes. El incendio se produjo alrededor de las 3.30 en inmediaciones de Diagonal Goyena y Dr. Zavalla, donde trabajaron bomberos del Cuartel Santa Fe hasta lograr controlar y extinguir el foco.
El episodio ocurrió alrededor de las 3.30, en el citado lugar y según la información proporcionada por la Dirección General de Bomberos, el vehículo se encontraba estacionado sobre la banquina del cardinal norte de calle Regis Martínez.
Se trataba de un Volkswagen Bora, modelo 2009, de color gris y con motor a nafta. El automóvil estaba estacionado con su frente orientado hacia el oeste cuando, por causas que no fueron precisadas, comenzó a desarrollarse un proceso combustivo.
Arduo trabajo de Bomberos
Ante la emergencia, personal del Cuartel Santa Fe se constituyó en el lugar y desplegó una línea de una pulgada desde la unidad concurrente para atacar las llamas.
Las tareas se extendieron hasta lograr la completa extinción del foco ígneo. Sin embargo, cuando los bomberos finalizaron su intervención, las consecuencias sobre el vehículo eran totales: el fuego había afectado la totalidad del automóvil.
En el lugar también se encontraba personal policial perteneciente al Comando Radioeléctrico, que llegó a bordo del móvil 12849 y quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.
Entre las personas presentes durante el procedimiento fue identificado el señor C.M.
Investigación en curso
El personal de Bomberos dio por finalizada su intervención y emprendió el regreso a las 4.55. Por el momento, la información oficial suministrada no establece cuál habría sido el origen del incendio ni si el hecho respondió a una falla accidental o a una acción intencional.
Las circunstancias que rodearon el inicio del fuego quedaron sujetas a las actuaciones que correspondan para determinar qué ocurrió durante los primeros minutos del siniestro.