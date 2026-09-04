Incendio

El fuego destruyó por completo un automóvil durante la madrugada en Santa Fe

Un Volkswagen Bora terminó completamente afectado por las llamas durante la madrugada del viernes. El incendio se produjo alrededor de las 3.30 en inmediaciones de Diagonal Goyena y Dr. Zavalla, donde trabajaron bomberos del Cuartel Santa Fe hasta lograr controlar y extinguir el foco.