Un procedimiento de Gendarmería Nacional realizado sobre la Ruta Nacional 38, en Catamarca, permitió detectar un importante cargamento de drogas que era trasladado dentro de peluches.
Secuestraron casi 50 kilos de marihuana y más de 4 kilos de cocaína ocultos en peluches
Un control vial de Gendarmería en La Merced permitió detectar un cargamento de estupefacientes que una pasajera trasladaba en juguetes con anomalías de peso y estructura.
El operativo estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón 67 “Catamarca”, con apoyo de integrantes de las Unidades de Inteligencia de la fuerza. El control se llevó adelante a la altura del kilómetro 628, en la localidad de La Merced.
Los agentes interceptaron un transporte conocido como “tour de compras”, que circulaba desde la ciudad salteña de Orán hacia San Carlos, en Mendoza.
La sospecha surgió durante la requisa
El procedimiento comenzó con la verificación de la documentación del vehículo, los conductores y los pasajeros. Luego, los gendarmes avanzaron con la inspección de la mercadería y las pertenencias que trasladaban las personas a bordo.
Durante la requisa a una pasajera mayor de edad, los efectivos encontraron un bulto que contenía varios peluches de diferentes formas y tamaños.
Al observarlos, detectaron anomalías en algunas figuras y advirtieron que tenían un peso superior al esperado. Además, algunos de los juguetes desprendían un fuerte olor que los agentes asociaron con cannabis sativa.
Ante estos indicios, los funcionarios comunicaron la situación al magistrado interviniente, quien autorizó la apertura de los juguetes.
La droga estaba escondida entre el relleno
Al abrir los peluches, los efectivos encontraron ladrillos ocultos entre el relleno. Algunos contenían una sustancia vegetal, mientras que otros paquetes tenían una sustancia blanca compacta.
Posteriormente, integrantes del área de Criminalística y Estudios Forenses realizaron las pruebas de campo correspondientes para determinar la naturaleza de los elementos encontrados.
Los análisis Narcotest confirmaron la presencia de marihuana y clorhidrato de cocaína.
Cuánto pesaba el cargamento
De acuerdo con el resultado de las pruebas, el procedimiento permitió secuestrar 49 kilos 947 gramos de marihuana y 4 kilos 275 gramos de clorhidrato de cocaína.
El hallazgo se produjo durante el control vial desplegado en la Ruta Nacional 38, luego de que los efectivos detectaran irregularidades en los peluches que transportaba una de las pasajeras.
Una mujer quedó detenida
Tras el procedimiento, el Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal N° 1 de Catamarca ordenaron el decomiso de los estupefacientes y de los demás elementos considerados de interés para la investigación.
La pasajera que trasladaba los peluches quedó detenida por una infracción a la Ley 27.737 de Estupefacientes.