Operativo en Santa Fe

Condenaron a dos mujeres por una maniobra narco que terminó con un secuestro de más de 100 kilos de cocaína

Una de ellas tuvo una participación de suma importancia. Se le impuso una pena de 7 años de prisión. La droga fue incautada por Gendarmería en suelo santafesino, a fines del año pasado.