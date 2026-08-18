Inseguridad en Santa Fe

Violento robo a un chofer de la Línea 8; asamblea y reclamo por seguridad

El trabajador fue sorprendido a las 6.41 de la mañana, cuando se disponía a retomar el servicio en la segunda vuelta. El delincuente subió a la unidad como si fuera un pasajero, le apuntó con un arma y escapó con un bolso, documentación, el teléfono celular y dinero en efectivo. Los colectiveros reclaman mayor presencia policial en zona de descampados.