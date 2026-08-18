Un joven de 25 años fue aprehendido durante las primeras horas acusado de intentar sustraer el picaporte de una puerta en un inmueble de calle Jujuy al 3400. La intervención de la Brigada Motorizada permitió recuperar el elemento y secuestrar una barra de hierro que habría sido utilizada para violentar el ingreso.
Intentó robar un picaporte y terminó detenido en barrio Sur
Un joven de 25 años fue aprehendido durante las primeras horas luego de ser encontrado con la manija de una puerta que había sido sustraída momentos antes. La policía también secuestró una barra de hierro que llevaba dentro de una mochila y que podría haber sido utilizada para violentar el ingreso al inmueble.
El episodio se conoció a partir de una comunicación radial que alertó sobre un ilícito en proceso en inmediaciones de Jujuy al 3400. Con esa información, efectivos de la Brigada Motorizada se dirigieron rápidamente hacia el lugar.
Al arribar, los policías observaron a un joven que se desplazaba a paso acelerado por las inmediaciones. Los agentes procedieron a interceptarlo y realizarle un chequeo preventivo.
Dentro de una mochila encontraron la manija fija de una puerta, que habría sido sustraída momentos antes, además de una barra de hierro.
Golpe en la puerta
Mientras se desarrollaba el procedimiento, los uniformados se entrevistaron con el propietario del inmueble. El hombre relató que momentos antes había escuchado un fuerte impacto proveniente de la puerta de ingreso y, al verificar lo ocurrido, advirtió que le faltaba el picaporte.
La descripción aportada por el damnificado coincidió con el elemento que los policías habían encontrado en poder del sospechoso.
Ante esta situación, los agentes procedieron a la aprehensión del joven y al secuestro de la barra de hierro, considerada de interés para la investigación. El picaporte recuperado fue posteriormente restituido a su propietario.
En sede policial
El detenido fue examinado por el médico policial de turno y luego trasladado a la sede de la Comisaría 2ª, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes.
Se investiga ahora bajo qué circunstancias se produjo el intento de robo y si el acusado habría utilizado la barra de hierro para provocar daños en la puerta de ingreso.