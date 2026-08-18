Santa Fe

Intentó robar un picaporte y terminó detenido en barrio Sur

Un joven de 25 años fue aprehendido durante las primeras horas luego de ser encontrado con la manija de una puerta que había sido sustraída momentos antes. La policía también secuestró una barra de hierro que llevaba dentro de una mochila y que podría haber sido utilizada para violentar el ingreso al inmueble.