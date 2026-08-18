Cuatro mujeres y un hombre fueron detenidos en el barrio porteño de Flores, acusados de sustraer prendas de vestir de distintos locales de la zona de avenida Avellaneda y Nazca bajo la modalidad conocida como “mecheras”.
Robo de ropa en Flores: detuvieron a cinco “mecheras” tras un operativo cerrojo
El procedimiento comenzó tras el seguimiento de las cámaras de seguridad y permitió recuperar remeras, camperas, gorros y boinas que fueron reconocidos por comerciantes de la zona.
El operativo se inició luego de que personal encargado del monitoreo de las cámaras de seguridad detectara a varias personas que habrían robado mercadería de diferentes comercios. A partir de esa alerta, efectivos de la Policía de la Ciudad fueron enviados hasta la zona para localizar a los sospechosos.
El operativo
El procedimiento se llevó adelante en los últimos días. Tras recibir el aviso, los agentes desplegaron un operativo cerrojo en las inmediaciones de avenida Avellaneda y Argerich.
Luego de una búsqueda por el sector, los policías lograron encontrar a las cinco personas señaladas. Durante la requisa preventiva, los efectivos encontraron distintas prendas que pertenecerían a comercios ubicados en la zona.
Ante esa situación, los agentes se comunicaron con los responsables de los locales para verificar el origen de la mercadería encontrada.
Qué prendas fueron recuperadas
Los comerciantes reconocieron como propias varias de las prendas que llevaban los detenidos. Entre los elementos secuestrados había remeras de hombre, camperas, gorros de abrigo y boinas. La Justicia dispuso que la mercadería recuperada fuera entregada nuevamente a los comerciantes damnificados.
Las prendas fueron incorporadas inicialmente como elementos vinculados con la investigación y posteriormente se autorizó su restitución a los propietarios de los negocios afectados.
Los antecedentes
Según la información difundida sobre el procedimiento, las cinco personas detenidas tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires.
Entre ellas, una de las mujeres cuenta con un antecedente por hurto. El hombre detenido, en tanto, registra antecedentes reiterados por el mismo delito.
La investigación busca determinar las circunstancias en las que se produjeron los robos y la participación que habría tenido cada uno de los involucrados.
La causa quedó en manos de la Justicia
En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, a cargo de Paula Verónica González.
La Justicia dispuso iniciar actuaciones por hurto, mantener la detención de los cinco involucrados, secuestrar los elementos encontrados y concretar la entrega de las prendas a los comerciantes que reconocieron la mercadería.
El expediente continuará con las medidas correspondientes para establecer las responsabilidades de los acusados en los hechos investigados.