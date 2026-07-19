Una serie de operativos realizados en distintos puntos de la provincia de Santa Fe permitió desarticular maniobras vinculadas a la pesca y la caza ilegal, con el secuestro de más de 15 toneladas de pescado, armas de fuego, vehículos, redes fuera de reglamento y la detención de tres hombres acusados de organizar excursiones cinegéticas sin autorización.
Secuestran 15 toneladas de pescado ilegal y detienen a tres organizadores de caza clandestina
Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de la provincia. Hubo decomisos de redes prohibidas, armas, vehículos y especies protegidas, además de tres aprehendidos que guiaban a un contingente de cazadores franceses sin habilitación.
Los procedimientos fueron llevados adelante en forma conjunta por inspectores del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas", en el marco de controles sobre actividades vinculadas al aprovechamiento de los recursos naturales.
Cazadores franceses y tres detenidos
Uno de los procedimientos más relevantes se concretó durante el fin de semana largo en la zona rural de Fortín Olmos, departamento Vera, a partir de una denuncia vinculada a presuntas irregularidades en excursiones de caza deportiva.
Efectivos de las secciones 22 (Fortín Olmos) y 26 (Reconquista) de Los Pumas interceptaron dos camionetas que trasladaban a un contingente de ciudadanos franceses hacia establecimientos rurales donde se desarrollaban jornadas de caza.
La investigación determinó que los tres argentinos que coordinaban la actividad no contaban con el carnet habilitante como guías de caza.
Durante la inspección se secuestraron 24 patos silvestres muertos, tres escopetas, cartuchos, vainas servidas, llamadores, señuelos, pateras y otros elementos utilizados para la actividad cinegética.
Además, se constató que ninguno de los cazadores poseía licencia vigente y que el responsable del grupo tenía vencidas las credenciales de legítimo usuario y de tenencia de armas de fuego.
Por disposición de la Fiscalía de Vera fueron secuestradas preventivamente las armas, los vehículos y el equipamiento, mientras que los tres coordinadores quedaron aprehendidos por presunta tenencia indebida de arma de fuego de uso civil e infracción a la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre.
Redes prohibidas en las islas
En paralelo, inspectores ambientales realizaron controles en la zona de islas del departamento La Capital, donde detectaron importantes infracciones a la legislación provincial sobre pesca y caza.
Como resultado del operativo retiraron del agua 1.200 metros de redes confeccionadas con mallas no permitidas, consideradas especialmente perjudiciales para la reproducción del recurso ictícola.
También fueron secuestrados señuelos tipo pato que eran utilizados para la práctica de caza deportiva sin autorización.
Decomisos en pescaderías
Los controles también alcanzaron pescaderías y centros de acopio ubicados en Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria.
Allí los inspectores detectaron irregularidades vinculadas al registro de la mercadería y a la comercialización de especies vedadas o cuya captura está prohibida.
El resultado fue el decomiso de 8.400 kilos de sábalo, 5.000 kilos de boga, 1.400 kilos de bagre y 900 kilos de patí. Además, se retiraron de circulación 120 ejemplares de dorado, especie cuya captura comercial está prohibida de manera permanente, y 20 surubíes que no alcanzaban la medida reglamentaria.
En total, los operativos permitieron sacar del circuito comercial ilegal más de 15 toneladas de pescado.
Controles en aumento
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, los procedimientos forman parte de un esquema de fiscalización que se intensificó durante los últimos años.
Según datos oficiales, durante todo 2023 se habían realizado 18 operativos de control, mientras que hasta junio de este año ya se concretaron 40 intervenciones.
En el mismo período también crecieron las actas por infracciones y el volumen de pescado decomisado, que pasó de 385 kilos registrados en todo 2023 a más de 38 toneladas retiradas de los circuitos ilegales durante el primer semestre de 2026.