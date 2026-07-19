Controles ambientales

Secuestran 15 toneladas de pescado ilegal y detienen a tres organizadores de caza clandestina

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de la provincia. Hubo decomisos de redes prohibidas, armas, vehículos y especies protegidas, además de tres aprehendidos que guiaban a un contingente de cazadores franceses sin habilitación.