Quedó en prisión preventiva un hombre de 27 años, cuyas iniciales son GV, al que se investiga como autor de un robo cometido en un local comercial en San Justo. Así fue dispuesto por el juez Octavio Silva, en una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Prisión preventiva para un hombre acusado de robar dos veces en un comercio de San Justo
La medida fue dispuesta por la Justicia de Santa Fe a pedido de la fiscal Daniela Montegrosso. El imputado, de 27 años, está acusado de ingresar en dos oportunidades durante la misma madrugada a un local de indumentaria y sustraer dinero y mercadería.
La fiscal Daniela Montegrosso está a cargo de la investigación y es quien solicitó la medida cautelar. En tal sentido, indicó que “la abogada defensora propuso alternativas no privativas de la libertad, pero el juez las rechazó porque entendió que eran insuficientes para mitigar los riesgos procesales”.
De madrugada
La funcionaria del MPA señaló que “alrededor de la 1:45 del lunes de la semana pasada, el imputado rompió el vidrio de la puerta frontal de una tienda de indumentaria ubicada en la esquina de Batalla de Tucumán y Francisco Angeloni, y entró para robar”. Al respecto, precisó que “se apoderó ilegítimamente de mercadería y 120.000 pesos y se fue del lugar”.
“Dos horas más tarde, el hombre investigado fue de nuevo hasta el negocio y volvió a ingresar aunque la abertura principal había sido tapada con un mueble por las víctimas”, planteó la fiscal. “En esa segunda oportunidad, sustrajo otras prendas y productos que estaban a la venta en el local”, mencionó.
Montegrosso destacó que “los movimientos del imputado fueron registrados por cámaras de videovigilancia”, y señaló que “en función de esos videos y de diversas diligencias que nos permitieron avanzar con la investigación, logramos identificarlo y detenerlo dos días después del robo”.
La fiscal concluyó que “se mantenía prófugo en una vivienda precaria donde fue encontrado por personal policial”.