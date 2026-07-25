Judiciales

Prisión preventiva para un hombre acusado de robar dos veces en un comercio de San Justo

La medida fue dispuesta por la Justicia de Santa Fe a pedido de la fiscal Daniela Montegrosso. El imputado, de 27 años, está acusado de ingresar en dos oportunidades durante la misma madrugada a un local de indumentaria y sustraer dinero y mercadería.