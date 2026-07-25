El Hospital Regional de Reconquista oficializó la puesta en funcionamiento de tratamientos oncológicos de alta complejidad para pacientes de la ciudad y de toda la región, una prestación que permite evitar traslados a otros centros de salud y llevar adelante el proceso de atención cerca de sus familias.
El Hospital Regional de Reconquista amplía su capacidad para tratar pacientes oncológicos
El Hospital Regional de Reconquista puso en funcionamiento tratamientos oncológicos de alta complejidad que permitirán atender a pacientes del norte santafesino sin necesidad de derivaciones a otros centros de salud. El servicio incluye quimioterapia, inmunoterapia y un Hospital de Día especialmente equipado.
El anuncio fue realizado por el director del nosocomio, Juan Nardín, junto a los médicos oncólogos Ana Gabriela Orlando y Anselmo Bertetti, responsables de las áreas de Oncología y Oncohematología.
Durante la presentación, los profesionales explicaron el funcionamiento del Hospital de Día, un espacio especialmente preparado para la realización de tratamientos de quimioterapia, inmunoterapia y otras infusiones destinadas a pacientes oncológicos y oncohematológicos.
Equipamiento
El sector cuenta con sillones para la administración de los tratamientos, salas de recuperación para quienes lo necesitan y una campana destinada a la preparación de la medicación. A su vez, el servicio funciona con un trabajo coordinado entre profesionales de Farmacia, médicos y enfermeras especializadas, quienes acompañan a los pacientes durante todo el proceso.
Una de las principales características del Hospital de Día es que los pacientes permanecen en el efector únicamente durante el tiempo necesario para recibir el tratamiento y, una vez finalizado, pueden regresar a sus hogares. De esta manera, se evita la necesidad de internaciones prolongadas y se facilita la continuidad de la vida cotidiana junto a sus familias.
Tratamiento local
Si bien en el antiguo Hospital de Reconquista ya se realizaban determinados tratamientos oncológicos, la doctora Ana Gabriela Orlando explicó que algunas patologías requerían un abordaje conjunto con sesiones diarias de radioterapia. En esos casos, los pacientes debían trasladarse a otras ciudades, lo que implicaba importantes consecuencias económicas, sociales, familiares y emocionales.
Actualmente, destacó, esos tratamientos pueden realizarse íntegramente en Reconquista, lo que representa un avance significativo para los pacientes del norte santafesino.
Por su parte, el doctor Anselmo Bertetti, quien integra la institución desde hace tres años y medio, manifestó su satisfacción por el funcionamiento del área y destacó la organización, la calidad de las instalaciones y el trabajo conjunto con los distintos servicios del hospital.
“Es una gran ventaja para todo el norte de Santa Fe tener lugares como este. Da gusto poder trabajar así. Uno se siente cómodo y el equipo entero hace que nuestro trabajo sea más fácil. El entrenamiento que han tenido hace que para el paciente sea mucho más simple de llevar anímicamente, con lo cual estamos muy felices”, expresó.
El profesional también valoró especialmente el acompañamiento de la Dirección del hospital y el trabajo de todo el equipo que interviene en la atención de los pacientes.
La campana
En la recorrida para los medios de comunicación se mostró uno de los elementos más simbólicos del área: una campana que los pacientes hacen sonar al finalizar su tratamiento oncológico. El gesto representa el cierre de una etapa difícil y se convirtió en un momento cargado de emoción para quienes atraviesan el proceso.
Orlando explicó que la campana fue donada por una paciente que, al finalizar su tratamiento, deseaba realizar ese gesto y decidió dejarla en el hospital para que otras personas pudieran vivir la misma experiencia.
La médica también destacó la formación del personal de Enfermería. Según explicó, las profesionales que trabajan en el servicio cuentan con capacitación específica en enfermería oncológica y constituyen las únicas enfermeras de la región con esa especialización.
Su tarea resulta fundamental no solo en la administración y el seguimiento de los tratamientos, sino también en el acompañamiento permanente de los pacientes y sus familias durante todo el proceso.
Hay mantenimiento
Finalmente, el director Juan Nardín agradeció la difusión del funcionamiento del área y resaltó el estado de conservación del Hospital Central de Reconquista. En ese sentido, señaló que, a pesar de los años transcurridos desde su inauguración, el edificio continúa en excelentes condiciones gracias al permanente trabajo de mantenimiento.
La ampliación y consolidación de los tratamientos oncológicos de alta complejidad en Reconquista representa un paso importante para el sistema de salud regional, al permitir que pacientes de toda la zona puedan acceder a atención especializada sin alejarse de sus hogares y de sus redes de contención.