En el norte santafesino

El Hospital Regional de Reconquista amplía su capacidad para tratar pacientes oncológicos

El Hospital Regional de Reconquista puso en funcionamiento tratamientos oncológicos de alta complejidad que permitirán atender a pacientes del norte santafesino sin necesidad de derivaciones a otros centros de salud. El servicio incluye quimioterapia, inmunoterapia y un Hospital de Día especialmente equipado.