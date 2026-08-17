Personal de la Unidad Regional XVI San Justo logró avanzar en el esclarecimiento de tres hechos contra la propiedad ocurridos en los últimos días, con procedimientos que permitieron recuperar los elementos denunciados como sustraídos en las oficinas del PAMI y parte de las herramientas robadas de una vivienda en construcción.
Recuperaron elementos robados de las oficinas del PAMI en San Justo
La policía secuestró un microondas y una pava eléctrica sustraídos de las oficinas de calle San Martín al 2300. Además, recuperaron herramientas de una obra en construcción y hallaron una bicicleta denunciada como robada.
En otro procedimiento, fue hallada una bicicleta que había sido denunciada como sustraída durante la madrugada de este lunes.
El primero de los casos tuvo como escenario las oficinas del PAMI ubicadas en calle San Martín al 2300. El robo fue denunciado durante las primeras horas de la mañana del viernes 7 de agosto, cuando una empleada constató que habían sido sustraídos un horno microondas y una pava eléctrica que se encontraban en el sector de cocina.
Al revisar el lugar, también se advirtió que una puerta que comunica con el exterior se encontraba abierta y que había un elemento metálico en las inmediaciones. A partir de las primeras diligencias y de la información reunida durante la investigación, personal de la Comisaría Segunda logró establecer un posible domicilio donde podrían encontrarse los objetos.
Elementos recuperados
Los agentes se trasladaron hasta una vivienda ubicada en Antonio Belotti al 1900, donde, con autorización de la moradora, realizaron una requisa. El procedimiento tuvo resultado positivo: fueron encontrados un microondas marca Daewoo y una pava eléctrica, coincidentes con los elementos denunciados como robados de las oficinas del PAMI.
Ambos objetos fueron secuestrados y trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial. De esta manera, se logró recuperar la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.
La causa cuenta con intervención del Ministerio Público de San Justo, a cargo de la fiscal Daniela Montegrosso.
Herramientas robadas de una obra
En otro procedimiento, también realizado por personal de la Comisaría Segunda, la Policía recuperó parte de los elementos sustraídos de una vivienda en construcción ubicada en Juan Gauna al 2500.
El hecho había sido denunciado el domingo 9 de agosto, luego de que autores ignorados ingresaran al inmueble tras ejercer violencia sobre una abertura trasera. Del lugar fueron sustraídos cables, herramientas eléctricas y distintos elementos de trabajo pertenecientes a los propietarios y a los trabajadores que desarrollaban tareas en la obra.
A partir de las tareas investigativas, los policías tomaron conocimiento de que parte de los objetos podría encontrarse en una vivienda del barrio Reyes. Con autorización del morador, se realizó una requisa que permitió secuestrar preventivamente numerosas herramientas y elementos de trabajo.
Posteriormente, los damnificados se presentaron en sede policial y reconocieron como propios varios de los objetos recuperados, que fueron restituidos conforme a las actuaciones correspondientes. La investigación continúa para establecer la participación de otras personas en el robo.
Bicicleta sustraída
Finalmente, personal de la Comisaría Primera intervino durante la madrugada de este lunes 17 de agosto por el robo de una bicicleta perteneciente a la Municipalidad.
Según la denuncia, el rodado, una bicicleta tipo dama de color verde, había sido sustraído entre las 19 del domingo y las 4.15 de este lunes de los bicicleteros ubicados frente a un comercio de calle 25 de Mayo. La bicicleta se encontraba allí sin medidas de seguridad.
Durante recorridas preventivas, efectivos policiales encontraron un rodado de similares características apoyado contra un árbol en la intersección de 9 de Julio y Santa Fe. La bicicleta fue secuestrada y trasladada a sede policial, mientras se realizan las actuaciones para determinar si se trata del vehículo denunciado y avanzar en el esclarecimiento del hecho.
Los tres procedimientos quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, con intervención del Ministerio Público de San Justo.