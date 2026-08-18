Lo que comenzó como una convocatoria vinculada a una tendencia de redes sociales terminó en una batalla campal en pleno centro de Mar del Plata. Cientos de personas se habían reunido en Plaza Mitre para participar de un encuentro de “farmear aura”, pero durante el cierre de la jornada se registraron enfrentamientos entre distintos grupos.
Piedras y botellazos: así terminó un encuentro de “farmear aura” en Mar del Plata
La convocatoria reunió a cientos de personas en Plaza Mitre, pero durante el cierre de la jornada se registraron enfrentamientos entre distintos grupos.
La actividad había comenzado con participantes que competían mediante poses y movimientos para sumar puntos de “aura”, una forma simbólica de medir carisma, seguridad o estilo. Sin embargo, el clima cambió sobre el final y un grupo comenzó a protagonizar agresiones.
Las imágenes del episodio circularon posteriormente en redes sociales y medios locales. En los videos se observa cómo el encuentro terminó con piedras y botellas arrojadas entre los presentes, en un escenario que se alejó por completo de la propuesta original.
El encuentro que terminó en pelea
La convocatoria se desarrolló durante el lunes feriado en Plaza Mitre, en el centro de Mar del Plata, y reunió a niños, adolescentes y adultos.
Durante buena parte de la jornada, la propuesta se desarrolló mediante distintas batallas en las que los participantes buscaban destacarse frente a los demás. La dinámica no contemplaba agresiones físicas ni violencia verbal, sino poses y movimientos destinados a conseguir una mayor puntuación de “aura”.
Pero hacia el final del encuentro apareció un grupo que comenzó a atacar a personas que se encontraban en el lugar. La situación escaló rápidamente y terminó en un enfrentamiento generalizado.
En medio de los incidentes, volaron piedras y botellas, según muestran las imágenes que posteriormente comenzaron a difundirse en redes sociales.
Qué pasó durante el encuentro
El concepto que convocó a los participantes surgió de las redes sociales y se trasladó en esta oportunidad a un espacio público de Mar del Plata.
La idea era establecer una especie de competencia simbólica. Los participantes intentaban demostrar personalidad, seguridad, carisma o estilo mediante distintas poses y movimientos. Cada actuación podía representar una ganancia o pérdida de “aura”.
El encuentro reunió a personas de diferentes edades y, durante gran parte de la jornada, las actividades se desarrollaron sin que la propuesta original implicara enfrentamientos físicos.
El desenlace fue diferente. Sobre el final del día, la aparición de un grupo violento modificó el escenario y derivó en una pelea que terminó afectando el desarrollo de la convocatoria.
Las imágenes se viralizaron
Luego de los incidentes, distintos videos comenzaron a circular en redes sociales. Las imágenes registraron los momentos de mayor tensión y permitieron observar cómo la concentración terminó transformándose en una batalla campal.
El episodio generó repercusión porque se trataba del primer encuentro presencial de “farmear aura” en Mar del Plata, una tendencia que hasta entonces se había desarrollado principalmente en el ámbito digital.