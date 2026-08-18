Más de 18.000 usuarios continúan sin suministro eléctrico en La Plata luego de la explosión y el incendio registrados en una de las centrales eléctricas de la ciudad. Según informó EDELAP, la restitución del servicio se realizará de manera progresiva durante las próximas 72 horas.
Apagón en La Plata: más de 18 mil usuarios siguen sin luz tras el incendio
La Empresa Distribuidora La Plata informó que la restitución del suministro se realizará de manera progresiva durante las próximas 72 horas mediante un operativo especial en las zonas afectadas.
La empresa distribuidora señaló que las tareas forman parte del Plan Operativo de Emergencia, puesto en marcha para atender las zonas afectadas por el incendio ocurrido en Tolosa. El operativo contempla la instalación de grupos electrógenos para avanzar con la recuperación del suministro.
EDELAP trabaja para recuperar el servicio
En su último comunicado, EDELAP informó que comenzó a instalar más de 15 grupos electrógenos con el objetivo de reforzar la provisión de energía en los sectores que todavía permanecen afectados.
La compañía explicó que las intervenciones buscan avanzar gradualmente con la normalización del servicio, mientras se mantienen las condiciones de seguridad necesarias para los usuarios, el personal y las instalaciones.
El incendio había provocado una interrupción de gran magnitud y dejó a cerca de 65.000 usuarios sin electricidad en el momento de mayor afectación. Con el avance de las tareas, esa cifra disminuyó, aunque miles de usuarios todavía permanecen sin suministro.
Qué zonas continúan afectadas
Hasta las 22 del lunes 17 de agosto, EDELAP registraba 18.100 usuarios sin energía eléctrica. La empresa indicó que continuará trabajando en los sectores alcanzados por la interrupción durante las próximas horas.
Las tareas comprenden distintos puntos de La Plata, Ensenada, Lisandro Olmos, Manuel B. Gonnet, Ringuelet, San Carlos y Tolosa.
La restitución del servicio será progresiva y dependerá del avance de las intervenciones que se llevan adelante en cada área. Por este motivo, el suministro no regresará necesariamente al mismo tiempo en todos los sectores afectados.
Continúan las tareas y la investigación
EDELAP aseguró que cada intervención se realiza bajo condiciones que permitan preservar la seguridad de los usuarios, los trabajadores y las instalaciones eléctricas.
La distribuidora también señaló que mantiene un diálogo permanente con los gobiernos municipal y provincial para coordinar recursos y brindar asistencia a los vecinos afectados por la situación.
Mientras continúan las tareas para recuperar el suministro, las autoridades investigan las circunstancias que provocaron la explosión y el posterior incendio en la central eléctrica de Tolosa.
De acuerdo con lo informado por EDELAP, el operativo de emergencia continuará durante las próximas 72 horas, con trabajos destinados a recuperar de manera gradual el servicio en las zonas que todavía permanecen afectadas.