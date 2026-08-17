La Plata atraviesa un corte de suministro eléctrico que afecta a numerosos vecinos, luego de un incendio registrado en la subestación de Tolosa, perteneciente a Edelap. La interrupción alcanza a distintos sectores de la ciudad y también se extiende a barrios cercanos.
Video: un incendio en una estación transformadora dejó sin luz a parte de La Plata
El fuego se inició durante la madrugada de este lunes en Tolosa y provocó interrupciones del servicio eléctrico en distintos barrios del norte platense. Las llamas aún no fueron extinguidas por completo.
La interrupción del servicio se extiende desde la zona de los hipermercados ubicados sobre los caminos Centenario y Belgrano hasta el sector de 7 y 38. Además, se registraron cortes de energía en La Loma y otras áreas próximas.
Una fuente oficial consultada por este diario confirmó que el inconveniente no se limita a Tolosa y que alcanza a diferentes localidades de La Plata.
Durante la madrugada
De acuerdo con la misma fuente, la interrupción del suministro está vinculada con un incendio ocurrido en la estación transformadora de Tolosa.
El fuego se habría iniciado antes de las 3 de la madrugada de este lunes. Con el correr de las horas, el operativo se concentró en controlar las llamas dentro de la instalación.
Dos focos activos
Poco antes de las 7, se informó que las llamas de mayor intensidad ya habían sido apagadas, aunque el incendio todavía no estaba completamente extinguido.
En ese momento permanecían dos frentes importantes: uno sobre Camino General Belgrano y otro sobre calle 527.