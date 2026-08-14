Santa Fe violenta

Disparó contra policías, incendió una moto y terminó detenido en San José del Rincón

Un joven de 18 años fue aprehendido durante la tarde del jueves en San José del Rincón luego de efectuar un disparo de escopeta en dirección a los uniformados. Antes había escapado tras participar del incendio de una motocicleta. Fue perseguido y terminó detenido cerca de la Ruta Provincial 1.