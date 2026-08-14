Un joven de 18 años fue aprehendido durante la tarde del jueves en San José del Rincón, luego de protagonizar un violento episodio que incluyó un disparo de escopeta en dirección al personal policial, una persecución a pie y el incendio de una motocicleta.
Disparó contra policías, incendió una moto y terminó detenido en San José del Rincón
Un joven de 18 años fue aprehendido durante la tarde del jueves en San José del Rincón luego de efectuar un disparo de escopeta en dirección a los uniformados. Antes había escapado tras participar del incendio de una motocicleta. Fue perseguido y terminó detenido cerca de la Ruta Provincial 1.
El procedimiento se inició alrededor de las 18.25, cuando efectivos de la Comisaría 14ª fueron comisionados por el sistema de emergencias 911 ante un hecho que, en principio, había sido informado como un robo calificado.
Agresión a los policías
La situación tomó rápidamente otro cariz cuando los agentes llegaron hasta la zona de Saavedra y Los Lapachos. Allí se encontraron con un tumulto de unas 30 personas que comenzó a arrojar ladrillos y botellas contra los uniformados.
Ante la gravedad del escenario fue requerido apoyo del Comando Radioeléctrico de la Costa. Mientras los refuerzos llegaban al lugar, los policías observaron a dos hombres que estaban prendiendo fuego una motocicleta.
Los agentes les impartieron la voz de alto, pero ambos escaparon aprovechando la presencia de la multitud.
Persecución de 300 metros
En medio del tumulto uno de los jóvenes extrajo una escopeta calibre 16 y efectuó un disparo en dirección al personal policial. Luego escapó corriendo.
Los uniformados iniciaron una persecución a pie que se extendió durante unos 300 metros. En el trayecto, el sospechoso descartó el arma en inmediaciones de Los Pinos y San Martín.
Finalmente, los policías lograron alcanzarlo y aprehenderlo en calle Reyna, a unos 50 metros de la Ruta Provincial 1.
El detenido fue identificado como A. M., de 18 años, domiciliado en inmediaciones de Terraplén e Independencia. Tras el procedimiento quedó alojado en la Comisaría 25ª y a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
En el lugar donde había sido descartada fue recuperada una escopeta marca Izarm, calibre 16, que tenía un cartucho percutado en su recámara. Personal de la Policía de Investigaciones realizó además un dermotest al joven aprehendido, una de las medidas destinadas a establecer si existían rastros compatibles con el disparo.
Una moto incendiada
Mientras se desarrollaba el enfrentamiento, una motocicleta había sido prendida fuego. Cerca de las 18.55 arribó al lugar una dotación de Bomberos Zapadores, que trabajó para sofocar las llamas.
El motovehículo fue posteriormente trasladado hasta la Comisaría 14ª en calidad de hallazgo. De acuerdo con la consulta realizada durante el procedimiento, el rodado no registraba pedido de captura activo.
La causa quedó provisoriamente caratulada como "Abuso de armas y daños/incendio" y es investigada por el fiscal De Pedro, del Ministerio Público de la Acusación.
El episodio dejó como saldo un joven aprehendido, una escopeta secuestrada, un cartucho percutado y una motocicleta incendiada. También intervinieron durante las distintas etapas del procedimiento efectivos policiales, Bomberos Zapadores y personal de la PDI.
Ahora será la investigación judicial la que deberá determinar las circunstancias que rodearon el tumulto, el incendio del rodado y, especialmente, las responsabilidades que pudieran corresponder por el disparo efectuado en dirección a los policías.