En barrio Santa Rosa de Lima

Una discusión entre hermanos terminó con tres armas secuestradas y un detenido

Un hombre de 35 años fue aprehendido luego de un conflicto familiar ocurrido en una vivienda de la zona de Lisandro de la Torre y Estrada. La policía secuestró dos pistolas Bersa y un revólver calibre .32 que tenía su numeración suprimida, además de una importante cantidad de municiones.