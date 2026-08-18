Una discusión familiar terminó con un hombre de 35 años aprehendido y el secuestro de tres armas de fuego, entre ellas un revólver que tenía su numeración suprimida. El procedimiento ocurrió durante la noche del lunes en inmediaciones de Lisandro de la Torre y Estrada, en barrio Santa Rosa de Lima, de la ciudad de Santa Fe.
Una discusión entre hermanos terminó con tres armas secuestradas y un detenido
Un hombre de 35 años fue aprehendido luego de un conflicto familiar ocurrido en una vivienda de la zona de Lisandro de la Torre y Estrada. La policía secuestró dos pistolas Bersa y un revólver calibre .32 que tenía su numeración suprimida, además de una importante cantidad de municiones.
El episodio se inició a partir de un llamado recibido por la Central de Emergencias 911, que comisionó a personal policial del Cuerpo de Guardia de Infantería y otras dependencias para verificar una situación de violencia en un domicilio de la zona.
Al llegar, los agentes fueron recibidos por una mujer que se identificó, quien manifestó ser la madre de la víctima. Según su relato, momentos antes se había producido una fuerte discusión entre su hija, de 26 años, y su hermano, de 35.
La disputa habría derivado en un forcejeo entre ambos. Tras el incidente, la joven se retiró del lugar, mientras su hermano permaneció dentro de la vivienda.
Dos pistolas y un revólver
Con autorización de la propietaria, los policías realizaron una requisa voluntaria en el domicilio. Allí entrevistaron al hombre, quien fue interiorizado acerca de los motivos de la presencia policial.
De acuerdo con lo consignado en las actuaciones, el mismo manifestó que poseía armas de fuego en su dormitorio y procedió a entregarlas a los uniformados.
Entre los elementos secuestrados se encontraba una pistola Bersa calibre .22 LR, junto con dos cargadores y municiones del mismo calibre. También fue incautada una pistola Bersa BP9CC calibre 9 milímetros, equipada con una mira láser y dos cargadores que contenían municiones.
Pero el hallazgo que generó mayor preocupación fue un revólver calibre .32 largo, marca Doberman, cuya numeración se encontraba suprimida en la parte inferior de la empuñadura. El arma tenía un tambor con capacidad para siete proyectiles y al momento del procedimiento contenía siete municiones.
Además, los agentes secuestraron otras municiones calibre .32 que se encontraban en el domicilio.
Quedó detenido
Frente a la situación constatada, alrededor de las 20, los policías comunicaron al hombre que quedaba aprehendido y sería trasladado a una dependencia policial. La medida fue adoptada en el marco de una investigación provisoria por lesiones, amenazas y tenencia indebida de arma de fuego de guerra.
Posteriormente, la víctima fue entrevistada por los investigadores y manifestó expresamente su voluntad de instar la acción penal contra su hermano.
La causa quedó bajo la intervención de la fiscal Peresín, mientras que el hombre aprehendido quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación y con defensor de turno.
Ahora será materia de investigación establecer las circunstancias concretas en que se produjo la pelea entre los hermanos y, especialmente, el origen y situación registral de las armas secuestradas. La presencia de un revólver con su numeración eliminada constituye uno de los principales elementos de interés para la pesquisa.