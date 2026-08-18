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Neuquén: murió un hombre tras caer con su auto al lago Lácar

Cristian Coliluan, de 34 años, había sido reportado como desaparecido horas antes. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho ocurrido en inmediaciones de la playa Catritre.

El vehículo fue hallado dentro del lago Lácar durante un operativo de emergencia.El vehículo fue hallado dentro del lago Lácar durante un operativo de emergencia.
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Un hombre de 34 años murió luego de que el vehículo en el que viajaba terminara dentro del lago Lácar, en la localidad de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. La víctima fue identificada como Cristian Coliluan, quien había sido reportado como desaparecido horas antes.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo, en inmediaciones del acceso a la playa Catritre, donde fue localizado dentro del agua el Volkswagen Suran en el que se desplazaba el hombre.

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Había sido reportado como desaparecido

La expareja de Coliluan había realizado una denuncia por su desaparición luego de mantener una discusión con él. De acuerdo con su declaración, durante varias horas no pudo comunicarse con el hombre y decidió informar la situación a las autoridades.

La Policía había difundido previamente una solicitud de paradero para intentar localizarlo.

La Justicia investiga las circunstancias que provocaron la tragedia.La Justicia investiga las circunstancias que provocaron la tragedia.

Encontraron el vehículo dentro del lago

Durante la tarde del domingo, los equipos de emergencia localizaron el Volkswagen Suran dentro del lago Lácar. A partir del hallazgo se desplegó un amplio operativo en el que participaron distintos organismos de seguridad y emergencia.

Horas después, se confirmó que Coliluan era la única persona que se encontraba dentro del habitáculo del automóvil.

El operativo permitió recuperar el vehículo y avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el hecho.

Los equipos de emergencia trabajaron para recuperar el automóvil del agua.Los equipos de emergencia trabajaron para recuperar el automóvil del agua.

Investigan cómo ocurrió el siniestro

La investigación quedó abierta para establecer las circunstancias que provocaron la caída del automóvil al lago.

Entre las hipótesis que analizan las autoridades se encuentra la posibilidad de que el vehículo haya despistado en la Ruta Nacional 40 y terminado dentro del lago. También se investiga la posibilidad de un suicidio.

Hasta el momento, las autoridades trabajan para determinar qué ocurrió antes de que el automóvil terminara en el agua.

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