La causa que investiga a un pediatra santafesino denunciado por abuso sexual sumó una importante declaración este martes.
Nueva declaración en la causa que investiga a un pediatra santafesino por abuso sexual
Entrevistaron a la hermana menor de edad de una expareja del médico. Permanece en libertad, imputado por tres hechos denunciados entre 2022 y julio de este año.
Esteban A., de 40 años, está imputado por tres hechos que habrían ocurrido de 2020 en adelante, en distintos contextos. La fiscal Vivian Galeano unificó estas causas luego de que la reciente denuncia por un hecho ocurrido en un sanatorio privado destrabara investigaciones previas que se encontraban archivadas o sin avances significativos.
La medida realizada este martes en la sala de cámara Gesell de los tribunales locales se centró en el relato de una niña que, según la denuncia presentada originalmente en 2024, sufrió abusos por parte de quien fuera la pareja de su hermana entre 2020 y 2021, en la vivienda del profesional.
El resguardo de este testimonio es una de las medidas más relevantes solicitadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de cara a la recta final de la investigación. Galeano señaló que aún resta efectuar algunas diligencias, tras lo cual estará en condiciones de presentar una acusación formal contra el pediatra.
Tres hechos
La investigación penal cobró un nuevo impulso a finales de julio, cuando una mujer de 27 años denunció a Esteban A. por un episodio ocurrido en un sanatorio privado de la ciudad de Santa Fe.
Según el relato de la víctima, tras llevar a su hija a una consulta, el médico insistió en realizarle un examen clínico a ella también, contexto en el cual le habría tocado los senos. Esta denuncia, que primero circuló en redes sociales, permitió a la fiscal Galeano rastrear antecedentes y reabrir expedientes que habían sido relegados.
Uno de ellos se remonta a 2022, cuando el profesional realizaba su residencia en el Hospital Iturraspe. En aquella oportunidad, una adolescente de 14 años, que estaba internada por una tentativa de suicidio, denunció que el médico había manoseado sus pechos en el consultorio. Aunque se inició una investigación, la misma fue archivada en diciembre de ese año por el fiscal interviniente.
El tercer hecho, que motivó la cámara Gesell de este martes, es el ocurrido en el ámbito familiar. La niña relató a su madre en 2024 situaciones que habían sucedido años antes, cuando se quedaba a dormir en la casa del médico mientras este era novio de su hermana mayor. Este caso permaneció sin mayores movimientos procesales hasta la reciente unificación de las causas.
Libre
A pesar de la gravedad y la pluralidad de las imputaciones, el pediatra transita el proceso judicial en libertad. Si bien el juez Octavio Silva dio por acreditados los hechos presentados oportunamente por la fiscalía, cuestionó duramente la gestión previa del MPA y consideró que la libertad es la regla, al no hallar riesgos procesales suficientes para dictar una prisión preventiva.
No obstante, se impusieron estrictas medidas cautelares a Esteban A., entre las que destaca la prohibición de atender pacientes de manera autónoma, debiendo estar siempre acompañado por otro profesional de la salud.
Por el momento, el pediatra se enfrenta a un posible pedido de pena de hasta 28 años de prisión.