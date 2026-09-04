Dos adolescentes y una mujer fueron identificados y notificados por distintas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y al Código de Faltas de Catamarca, luego de que protagonizaran situaciones de conducción temeraria que fueron difundidas en redes sociales.
Conducción temeraria en Catamarca: identificaron a los protagonistas de dos videos virales
Los hechos quedaron registrados en imágenes que circularon ampliamente por redes sociales y permitieron avanzar con la investigación policial para establecer quiénes estaban involucrados en ambos episodios ocurridos en la provincia.
Los episodios generaron repercusión y motivaron una investigación de la Policía de Catamarca para determinar quiénes aparecían en los videos.
Hacían “willy” con un bebé en brazos
Uno de los registros, grabado a fines de agosto, mostraba a dos jóvenes que circulaban en una motocicleta y realizaban maniobras conocidas como “willy”.
La situación generó especial preocupación porque, mientras realizaban la maniobra, llevaban a un bebé en brazos. Además, ninguno de los ocupantes contaba con la protección correspondiente.
A partir de la difusión de las imágenes, los investigadores comenzaron a trabajar para establecer la identidad de las personas involucradas.
Manejaba mientras tomaba cerveza
El segundo episodio ocurrió a comienzos de septiembre en San Fernando del Valle de Catamarca. En ese caso, una mujer fue filmada mientras conducía una motocicleta y tomaba cerveza durante el recorrido.
La mujer viajaba además junto a su hija menor, que iba ubicada en el asiento trasero. Al igual que en el otro episodio, ninguna de las ocupantes utilizaba la protección correspondiente.
La investigación
Luego de tomar conocimiento de los videos publicados en medios de comunicación y redes sociales, efectivos de la Policía de Catamarca llevaron adelante una investigación que permitió identificar a los protagonistas.
Personal de calle de la Seccional Octava, junto con integrantes de la Dirección Inteligencia Criminal de la Policía provincial, llegó hasta un domicilio ubicado en el barrio Mi Jardín.
En el lugar se procedió al secuestro de una motocicleta Lucky Aero Moto 110 cc. de color negro. Allí también fueron identificados un adolescente de 14 años, señalado como el posible conductor del rodado que aparece en uno de los videos, y una joven de 15 años, quien sería la acompañante que llevaba al bebé en brazos.
También localizaron a la conductora de 42 años
Por otra parte, efectivos de la Comisaría Cuarta lograron localizar a la mujer que aparece en el segundo video viralizado.
Se trata de una mujer de 42 años, de apellido Salado, quien se presentó en la dependencia policial y fue notificada de distintas infracciones contempladas en la Ley Nacional de Tránsito y el Código de Faltas de Catamarca.
Una vez cumplidos los trámites correspondientes, tanto la mujer como los progenitores de los dos adolescentes quedaron supeditados a la continuidad de las respectivas causas.