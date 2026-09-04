El Gobierno nacional estableció una recompensa de $10 millones para obtener información que permita esclarecer la muerte de Horacio Pinceti, un inspector de la Ciudad de Buenos Aires que fue encontrado sin vida en diciembre de 2017.
Ofrecen $10 millones para esclarecer la muerte de un inspector porteño en 2017
El Ministerio de Seguridad Nacional busca obtener nuevos datos que permitan identificar a los responsables o determinar qué ocurrió con Horacio Pinceti, hallado sin vida hace 9 años dentro de un edificio en Buenos Aires.
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante la Resolución 868/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La decisión surgió luego de un pedido realizado en julio por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo de Daniel Alejandro Togni.
El pedido de la Fiscalía
El objetivo de la recompensa es obtener datos que permitan identificar a los responsables o determinar qué ocurrió con Pinceti.
El hombre fue encontrado muerto el 10 de diciembre de 2017, cerca de la medianoche, dentro del edificio de la Dirección General de Fiscalización de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Huergo 941. Allí se desempeñaba como inspector.
La Fiscalía había informado que el 8 de mayo de este año dispuso reservar y archivar la causa, además de remitirla a la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI).
La decisión se tomó debido a que, según el Ministerio Público Fiscal, no quedaban medidas pendientes por realizar. Sin embargo, se aclaró que, aunque no podía darse por comprobada la participación de terceras personas, tampoco era posible descartarla.
La investigación
El fiscal Daniel Alejandro Togni también hizo referencia a la complejidad de la investigación. Dentro de las hipótesis analizadas estuvo la posibilidad de que se tratara de un homicidio presentado bajo una apariencia de suicidio.
La pesquisa lleva más de siete años sin que los investigadores hayan podido alcanzar una conclusión definitiva sobre las circunstancias que rodearon la muerte.
Frente a este escenario, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, firmó la resolución que establece el pago de la recompensa para quienes puedan aportar información relevante.
Cómo aportar información
Las personas que cuenten con datos relacionados con el caso podrán comunicarse de manera gratuita con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea telefónica 134.
La identidad de quienes proporcionen información será preservada, de acuerdo con las condiciones previstas por el programa.
La recompensa apunta a obtener nuevos elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del fallecimiento de Pinceti y determinar, en caso de corresponder, quiénes fueron los responsables.