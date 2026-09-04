In fraganti

Un joven fue aprehendido tras el robo a un kiosco en pleno centro de Santa Fe

El procedimiento se inició durante la madrugada a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un supuesto robo en un comercio de 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen. Dos hombres fueron interceptados por la Brigada Motorizada y uno de ellos tenía en su poder elementos que serían de kiosco, mientras que el segundo llevaba dos bolsas de pizzitas.