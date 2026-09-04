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Tenía una orden de detención por violencia de género y lo encontraron en Alto Verde

Un hombre de 39 años fue detenido el viernes por la mañana en inmediaciones de Manzana 2, en Alto Verde. Sobre él pesaba una orden de detención e incomunicación emitida apenas unas horas antes, a raíz de una denuncia de su pareja por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas.