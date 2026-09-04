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Tenía una orden de detención por violencia de género y lo encontraron en Alto Verde

Un hombre de 39 años fue detenido el viernes por la mañana en inmediaciones de Manzana 2, en Alto Verde. Sobre él pesaba una orden de detención e incomunicación emitida apenas unas horas antes, a raíz de una denuncia de su pareja por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas.

Personal de la comisaría 24ta. procedió a la detención. Foto: GentilezaPersonal de la comisaría 24ta. procedió a la detención. Foto: Gentileza
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Un hombre de 39 años que era requerido por la Justicia fue detenido este viernes por la mañana en Alto Verde. Tenía vigente una orden de detención e incomunicación emitida el jueves, en el marco de una investigación por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas contra su pareja.

El procedimiento se produjo alrededor de las 9.30, en inmediaciones de Manzana 2. Los agentes de la comisaría 24ta., dependientes de la Sexta Zona de Inspección de la Unidad Regional I, realizaban tareas de patrullaje preventivo cuando procedieron a identificar al individuo, de 39 años.

La consulta de rigor permitió establecer que era buscado por la Justicia y que sobre él se encontraba vigente una orden de detención e incomunicación.

Denuncia y una orden judicial

El requerimiento había sido dispuesto durante la tarde del jueves 3 de septiembre, luego de una denuncia formulada por su pareja. De acuerdo con la información vinculada al procedimiento, la investigación está relacionada con los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas, en un contexto de violencia de género.

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La orden fue emitida a las 15.40 del jueves por disposición de la Fiscalía interviniente del Ministerio Público de la Acusación, Fiscalía Regional N.º 1.

Es decir, cuando los policías lo encontraron en Alto Verde habían transcurrido menos de 18 horas desde que se había dispuesto judicialmente su detención.

Detención

Una vez corroborada la vigencia de la medida, los agentes procedieron a detener al hombre. Posteriormente fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

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Ahora será la investigación del Ministerio Público de la Acusación la que deberá avanzar sobre la denuncia y determinar las circunstancias en las que se habrían producido los hechos atribuidos al detenido.

Por tratarse de una investigación en curso, la responsabilidad penal del hombre deberá ser determinada en el ámbito judicial correspondiente.

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