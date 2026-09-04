La Justicia ordenó la detención formal de dos mujeres investigadas por presunta comercialización de estupefacientes en Barrio Zulema, zona sur de Reconquista, luego de una serie de allanamientos realizados en el marco de una investigación por venta minorista de drogas.
Detuvieron a dos hermanas acusadas de vender drogas en Reconquista
La investigación incluyó tareas de vigilancia, seguimiento de movimientos financieros y tres procedimientos simultáneos en Barrio Zulema, donde se secuestraron marihuana, dinero, celulares y otros elementos.
Las detenidas son las hermanas Brisa G., de 25 años, y Daiana G., de 29, quienes habían sido aprehendidas durante la noche del jueves 3 de septiembre. La orden de detención fue emitida este viernes 4 de septiembre.
Vigilancia y dinero
De acuerdo con la resolución, la investigación se inició a partir de información relacionada con la presunta comercialización minorista de estupefacientes en Barrio Zulema.
Como parte de las tareas investigativas se realizaron vigilancias, constataciones, registros fílmicos y análisis de información financiera. Según el documento, esas diligencias permitieron sostener provisoriamente la existencia de una actividad que habría utilizado de manera coordinada distintos domicilios cercanos y vinculados a personas de un mismo entorno familiar.
Las vigilancias realizadas los días 18 y 20 de agosto sobre uno de los inmuebles registraron ingresos y egresos breves de personas, principalmente durante la noche y después del cierre del comercio existente en el lugar, un clásico de este tipo de hechos.
La investigación financiera también detectó numerosas transferencias realizadas durante horarios nocturnos y de madrugada, por montos aproximados de entre 5.000 y 25.000 pesos, además de operaciones entre distintas personas comprendidas en la pesquisa.
Allanamientos simultáneos
Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó tres allanamientos simultáneos en Barrio Zulema, que fueron ejecutados el 3 de septiembre.
En el domicilio vinculado a Daiana G., los investigadores secuestraron dos envoltorios cuyo contenido dio positivo para cannabis, totalizando 13,1 gramos de marihuana, cuatro teléfonos celulares y 56.750 pesos.
En el inmueble vinculado a Brisa G. y Reinaldo C. fueron secuestrados 170,7 gramos de marihuana, siete teléfonos celulares, una notebook, una cámara de vigilancia, recortes de nylon, precintos, 241.300 pesos y 200 dólares. También se encontraron un aire comprimido y una carabina calibre 22, además de un cargador con nueve cartuchos y otros 35 cartuchos del mismo calibre.
Un tercer allanamiento, realizado en un inmueble vinculado a otra mujer investigada, arrojó resultado negativo y no se dispuso ninguna medida privativa de la libertad en su contra.
Comercialización
La calificación legal provisoria atribuida a ambas es la de comercialización de estupefacientes en carácter de coautoras, aunque quedó sujeta al avance de la investigación, especialmente al análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados y otras medidas probatorias pendientes.
Entre los elementos que todavía deberán ser analizados se encuentran once teléfonos celulares y una notebook. Los investigadores buscarán establecer las comunicaciones entre las personas involucradas, determinar con mayor precisión las funciones que presuntamente cumplía cada una e individualizar a otras personas que pudieran estar relacionadas con la actividad investigada.
Finalmente, el fiscal interviniente, Sebastián Galleano, convirtió las aprehensiones de ambas mujeres en detención formal, dispuso su alojamiento en una dependencia policial y ordenó programar las correspondientes audiencias imputativas y de medidas cautelares a la mayor brevedad posible