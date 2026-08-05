Judiciales

Prisión preventiva para una mujer investigada por vender cocaína al menudeo en Reconquista

La cautelar fue dispuesta a partir de lo solicitado por el fiscal Sebastián Galleano en una audiencia desarrollada en los tribunales reconquistenses. La imputada fue detenida la semana pasada en el marco de un allanamiento realizado en el barrio Virgen de Guadalupe Sur. Se trata de una investigación proactiva que lleva adelante la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General.