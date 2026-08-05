Quedó en prisión preventiva una mujer de iniciales DSB, quien es investigada por vender cocaína al menudeo en Reconquista. Así fue ordenado por el juez Mauricio Martelossi, en una audiencia desarrollada en los tribunales reconquistenses.
Prisión preventiva para una mujer investigada por vender cocaína al menudeo en Reconquista
La cautelar fue dispuesta a partir de lo solicitado por el fiscal Sebastián Galleano en una audiencia desarrollada en los tribunales reconquistenses. La imputada fue detenida la semana pasada en el marco de un allanamiento realizado en el barrio Virgen de Guadalupe Sur. Se trata de una investigación proactiva que lleva adelante la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General.
El fiscal Sebastián Galleano está a cargo de la investigación y es quien solicitó la cautelar impuesta.
En tal sentido, valoró que “el magistrado hizo lugar a nuestro requerimiento más allá de que los abogados defensores de la imputada se opusieron”, y especificó que “se tuvo en cuenta especialmente que los riesgos procesales estaban latentes”.
El caso se encuadra en los Objetivos Priorizados del MPA en su Plan de Persecución Penal.
En su casa
Galleano indicó que “a partir de una investigación proactiva dirigida por la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General, se diseñaron tareas de vigilancia que ejecutaron agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) en la casa de la imputada, ubicada en el barrio Virgen de Guadalupe Sur de Reconquista”. Según aclaró, “también se llevaron adelante diligencias similares en zonas aledañas”.
“Una vez que se constataron indicios claros de que la mujer investigada desarrollaba en su domicilio una actividad sostenida de expendio de cocaína al menudeo, el jueves de la semana pasada se realizó un allanamiento en ese lugar”, señaló el fiscal. “En el marco de ese operativo, la imputada fue detenida”, destacó.
Asimismo, Galleano detalló que “quien quedó en preventiva tenía en su poder 57 envoltorios de cocaína destinados a la comercialización que se le secuestraron”.
A su vez, puntualizó que “también se le incautaron ocho teléfonos celulares, diversos elementos comúnmente utilizados para fraccionar drogas, billetes de diferentes denominaciones y cinco cartuchos calibre 22”.
Calificación penal
A la imputada se le atribuyó la autoría del delito de comercialización de estupefacientes.