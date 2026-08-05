Cuatro instituciones educativas de la ciudad de San Justo recibieron nuevos aportes económicos del Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), una herramienta del Ministerio de Educación de Santa Fe destinada a financiar obras de infraestructura y la compra de equipamiento para establecimientos públicos y privados.
Cuatro escuelas de San Justo recibieron fondos para obras y equipamiento
Cuatro establecimientos educativos de la ciudad de San Justo recibieron recursos del Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), destinados a obras de infraestructura y la adquisición de equipamiento. Los aportes permitirán ejecutar mejoras edilicias y renovar mobiliario escolar.
La entrega de los recursos estuvo encabezada por el senador provincial Rodrigo Borla, quien además recorrió las escuelas beneficiadas. El programa se implementa mediante un trabajo conjunto entre las autoridades de cada institución educativa y el legislador, quien gestiona la tramitación de los proyectos ante el Ministerio de Educación.
Recursos para mejorar los edificios escolares
Los fondos permitirán concretar distintas intervenciones edilicias que responden a necesidades específicas de cada establecimiento.
La Escuela N.º 1374 "Elso Ferrero" recibió $4.538.710 para realizar reparaciones en la cubierta del edificio.
En tanto, la Escuela N.º 431 "Martín Miguel de Güemes" obtuvo $22.976.000, que serán destinados al cerramiento del Salón de Usos Múltiples (SUM) en su fachada sur, además de trabajos de revoque y mejoras en la iluminación.
Por su parte, la Escuela N.º 6415 "Francisco Narciso de Laprida" recibió $21.435.059 para ejecutar el recalce de los cimientos del SUM, obras de desagüe pluvial sobre calle Iriondo y la colocación de rejas para el sector donde se encuentra el sistema de gas GLP.
Obras y equipamiento para las instituciones
Además de las mejoras edilicias, los aportes también contemplan la incorporación de nuevo mobiliario escolar.
En ese sentido, la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 277 "Fray Francisco Castañeda" recibió $4.412.000 destinados a la compra de 30 conjuntos unipersonales trapezoidales —integrados por mesa y silla—, un armario de madera, un pizarrón para fibrón y un conjunto docente compuesto por escritorio y silla.
Estas inversiones buscan mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, tanto desde el punto de vista de la infraestructura como del equipamiento disponible en las aulas.
Continúan las inversiones en infraestructura educativa
La entrega de estos aportes se suma a otras acciones orientadas a fortalecer la infraestructura escolar en el departamento San Justo.
Semanas atrás se firmaron convenios para la construcción de cinco nuevas aulas en establecimientos educativos de la ciudad de San Justo, en el marco de un plan de ampliación de espacios escolares que se viene ejecutando en la región.
Según se informó, las cuatro entregas corresponden a una primera etapa de un total de ocho aportes FANI previstos para instituciones del departamento, con el objetivo de continuar mejorando las condiciones edilicias y el equipamiento de las escuelas.