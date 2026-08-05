Con nuevos aportes del Fondo FANI

Cuatro escuelas de San Justo recibieron fondos para obras y equipamiento

Cuatro establecimientos educativos de la ciudad de San Justo recibieron recursos del Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), destinados a obras de infraestructura y la adquisición de equipamiento. Los aportes permitirán ejecutar mejoras edilicias y renovar mobiliario escolar.