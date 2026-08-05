Norte provincial

Ceres fue sede del cierre de la primera ronda de jornadas regionales sobre prevención hídrica

Representantes de municipios, comunas, organismos técnicos e instituciones de los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio participaron en Ceres de un encuentro destinado a coordinar protocolos de actuación, analizar obras preventivas y fortalecer la preparación ante un posible escenario de excesos hídricos asociado al fenómeno de El Niño.