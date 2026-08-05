La ciudad de Ceres albergó este martes el cierre de la primera ronda de jornadas regionales orientadas a fortalecer la planificación y la coordinación entre municipios, comunas y organismos técnicos ante un posible escenario de excesos hídricos asociado al fenómeno de El Niño.
Ceres fue sede del cierre de la primera ronda de jornadas regionales sobre prevención hídrica
Representantes de municipios, comunas, organismos técnicos e instituciones de los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio participaron en Ceres de un encuentro destinado a coordinar protocolos de actuación, analizar obras preventivas y fortalecer la preparación ante un posible escenario de excesos hídricos asociado al fenómeno de El Niño.
El encuentro, realizado en el Polo Educativo Tecnológico, reunió a intendentes, presidentes comunales, representantes de instituciones y equipos técnicos de los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio, con el objetivo de intercambiar información, coordinar protocolos de actuación y analizar las acciones preventivas previstas para los próximos meses.
Las Jornadas Regionales por el fenómeno de El Niño 2026-2027 comenzaron el lunes en Avellaneda, con la participación de autoridades de General Obligado, Vera y San Javier, y continuaron este martes en Rafaela con representantes de Castellanos, Las Colonias y San Martín. La reunión de Ceres completó la primera etapa del cronograma, que continuará la próxima semana en otras regiones de la provincia.
Planificación para reducir el impacto de las lluvias
Durante la jornada, especialistas de las áreas de Protección Civil, Recursos Hídricos, Vialidad Provincial, Agricultura y Ganadería, Vinculación Regional y Municipios y Comunas presentaron el estado de las obras hidráulicas, las intervenciones preventivas en ejecución y los protocolos previstos para responder ante eventuales contingencias.
Además de exponer las acciones en marcha, los equipos técnicos compartieron recomendaciones para fortalecer la preparación de cada localidad y optimizar la coordinación entre los distintos organismos que intervienen durante una emergencia hídrica.
Intercambio técnico y coordinación territorial
Uno de los ejes centrales del encuentro fue el intercambio de experiencias entre las autoridades locales y los equipos técnicos.
Durante la jornada se abordaron temas vinculados con la conformación y funcionamiento de las juntas locales de Protección Civil, la coordinación de los protocolos de emergencia, el manejo del escurrimiento de las aguas y la articulación entre municipios, comunas, comités de cuenca y organismos provinciales.
Del encuentro participaron, además de intendentes y presidentes comunales, concejales, representantes de instituciones, entidades agropecuarias, fuerzas de seguridad y referentes de los comités de cuenca, quienes coincidieron en la importancia de avanzar en acciones preventivas y mantener una planificación coordinada frente a un escenario climático que podría presentar precipitaciones superiores a las habituales.
El cronograma continúa en otras regiones de la provincia
La ronda de jornadas continuará la próxima semana con nuevos encuentros regionales. El lunes 10 de agosto las reuniones se desarrollarán en Armstrong, para los departamentos Belgrano, Iriondo y Caseros, y en Rosario, con representantes de Rosario y Villa Constitución.
El martes 11 será el turno de Firmat, donde participarán autoridades de General López y Constitución, mientras que el miércoles 12 el ciclo concluirá en la ciudad de Santa Fe con representantes de los departamentos La Capital, San Justo, Garay y San Jerónimo.