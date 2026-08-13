En el norte santafesino

Villa Minetti: cuatro años de prisión para dos hombres por comercialización de drogas

Dos hombres de 23 y 28 años fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva por tenencia de estupefacientes para su comercialización en Villa Minetti. Durante un procedimiento se les secuestraron 323 gramos de marihuana y 133,9 gramos de cocaína. Uno de ellos también fue condenado por la tenencia indebida de una pistola calibre 22.