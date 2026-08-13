Judiciales

Condenaron a 16 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de una niña en Tostado

Un hombre de 39 años fue condenado a 16 años de prisión por abusar sexualmente de manera reiterada de una niña en la ciudad de Tostado. Los hechos ocurrieron entre febrero y julio de 2024 y la víctima era hija de quien entonces era su pareja. El juicio oral finalizó este jueves en los tribunales de la ciudad.