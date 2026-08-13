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"IA para tu futuro profesional": Humboldt apuesta a nuevas herramientas para el mundo laboral

La iniciativa busca acercar conocimientos sobre el impacto de la inteligencia artificial en la empleabilidad y brindar herramientas para fortalecer los perfiles profesionales. La propuesta tendrá lugar en el SUM Comunal y estará abierta a la comunidad, con inscripción previa.

La capacitación será gratuita, aunque contará con cupo limitado y requerirá inscripción previa. La capacitación será gratuita, aunque contará con cupo limitado y requerirá inscripción previa.
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La Comuna de Humboldt, junto a la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), llevará adelante la propuesta “IA para tu futuro profesional”, una iniciativa destinada a acercar herramientas y conocimientos vinculados con el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral.

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La actividad está pensada especialmente para fortalecer las competencias necesarias frente a las transformaciones que atraviesa actualmente el mercado de trabajo y brindar recursos que permitan mejorar las posibilidades de inserción y desarrollo profesional.

La propuesta se desarrollará los días 25 y 27 de agosto, a partir de las 17.30, en el SUM Comunal de Humboldt, bajo una modalidad presencial.

Inteligencia artificial y empleabilidad

Uno de los principales ejes de la capacitación será el vínculo entre inteligencia artificial y empleabilidad. Durante los encuentros se abordarán los cambios que la incorporación de estas tecnologías genera en distintos ámbitos profesionales y las nuevas competencias que comienzan a ser valoradas en los procesos de búsqueda y selección laboral.

La propuesta apunta, además, a brindar herramientas concretas para que los participantes puedan fortalecer su perfil profesional, mejorar sus estrategias frente a una búsqueda de empleo y adaptarse a un escenario laboral en permanente transformación.

En este contexto, la capacitación busca acercar el conocimiento sobre inteligencia artificial a la comunidad desde una perspectiva práctica y vinculada con las oportunidades que ofrece su utilización en el ámbito profesional.

Actividad gratuita con inscripción previa

La capacitación será gratuita, aunque contará con cupo limitado y requerirá inscripción previa. La modalidad será presencial y los interesados podrán registrarse hasta completar las plazas disponibles.

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Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan mediante un formulario online habilitado por los organizadores (https://forms.gle/EdFsGH7SrKiH5wmp7)

La propuesta forma parte de las acciones destinadas a acercar nuevas herramientas de formación a la comunidad y generar espacios de capacitación vinculados con las demandas actuales del mundo laboral.

Quienes deseen participar pueden completar el formulario de inscripción disponible en línea y asegurar su lugar para las jornadas del 25 y 27 de agosto.

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Educación
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