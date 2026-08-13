Departamento Las Colonias

"IA para tu futuro profesional": Humboldt apuesta a nuevas herramientas para el mundo laboral

La iniciativa busca acercar conocimientos sobre el impacto de la inteligencia artificial en la empleabilidad y brindar herramientas para fortalecer los perfiles profesionales. La propuesta tendrá lugar en el SUM Comunal y estará abierta a la comunidad, con inscripción previa.