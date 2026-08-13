La Municipalidad de Sunchales y la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) renovaron un convenio de trabajo conjunto destinado a profundizar las acciones vinculadas con la seguridad y la salud alimentaria en la ciudad.
Sunchales renovó el convenio con ASSAL para fortalecer la seguridad alimentaria
El Municipio de Sunchales renovó un convenio de trabajo conjunto con la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) para fortalecer las políticas de control y prevención en la elaboración y comercialización de alimentos. El acuerdo contempla capacitaciones, herramientas y acompañamiento a los actores del sistema alimentario local.
El acuerdo fue encabezado por el intendente Pablo Pinotti, acompañado por el secretario de Desarrollo Humano y Promoción de Derechos, Daniel Bernini, y la secretaria de Producción y Empleo, Eugenia Gamero.
También participaron la auditora Natalia Linlaud y el inspector Gastón Herrera, mientras que por parte de ASSAL provincial estuvieron presentes el secretario de la Agencia, Eduardo Elizalde, y la directora Alicia Arcangioli.
Capacitación y acompañamiento al sector productivo
La renovación del convenio apunta a brindar nuevas herramientas y fortalecer la capacitación destinada a quienes participan de las distintas etapas de elaboración y comercialización de alimentos.
En este marco, el trabajo articulado busca acompañar a los establecimientos y emprendimientos locales para mejorar sus procesos, promover el cumplimiento de las normas sanitarias y garantizar que los productos que llegan a los consumidores sean seguros y de calidad.
La iniciativa también vincula las políticas de seguridad alimentaria con el desarrollo productivo, procurando que los controles y la asistencia técnica contribuyan al crecimiento de las actividades vinculadas al sector.
La descentralización como eje del trabajo conjunto
Desde ASSAL destacaron la importancia de sostener la descentralización y la articulación entre la Provincia y los gobiernos locales para consolidar el sistema de seguridad alimentaria en todo el territorio santafesino.
La continuidad del convenio permitirá profundizar el trabajo coordinado entre las autoridades municipales y provinciales, con acciones de prevención, fiscalización y capacitación.
De esta manera, Sunchales busca reforzar las herramientas disponibles para proteger la salud de la comunidad y, al mismo tiempo, acompañar a quienes producen y comercializan alimentos en la ciudad.