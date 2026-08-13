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Sunchales renovó el convenio con ASSAL para fortalecer la seguridad alimentaria

El Municipio de Sunchales renovó un convenio de trabajo conjunto con la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) para fortalecer las políticas de control y prevención en la elaboración y comercialización de alimentos. El acuerdo contempla capacitaciones, herramientas y acompañamiento a los actores del sistema alimentario local.