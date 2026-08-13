El Gobierno de Santa Fe completó este miércoles una serie de jornadas regionales desarrolladas en distintos puntos de la provincia para fortalecer la coordinación con municipios y comunas ante posibles escenarios de lluvias intensas y excesos hídricos vinculados con el fenómeno de El Niño.
Borla participó de la jornada provincial de coordinación preventiva ante El Niño
El Gobierno de Santa Fe concluyó en la capital provincial la ronda de jornadas regionales destinadas a coordinar medidas preventivas frente a posibles excesos hídricos asociados al fenómeno de El Niño. El senador Rodrigo Borla participó en representación del departamento San Justo, junto a autoridades de La Capital, Garay y San Jerónimo.
El último encuentro se realizó en el Data Center de la ciudad de Santa Fe y reunió a integrantes de la Junta Provincial de Protección Civil, autoridades locales y representantes de instituciones de los departamentos La Capital, San Justo, Garay y San Jerónimo.
En representación de San Justo participó el senador Rodrigo Borla, quien asistió a la jornada en el marco de las acciones de coordinación territorial impulsadas por la Provincia.
La ronda de encuentros abarcó a los 19 departamentos santafesinos y tuvo como objetivo anticipar posibles escenarios, actualizar los planes de contingencia y establecer mecanismos de coordinación para mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias.
La Provincia advierte sobre un fenómeno que ya comenzó
Durante la jornada, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, sostuvo que el fenómeno de El Niño ya se encuentra presente y señaló que en distintos sectores de la provincia comenzaron a registrarse lluvias que calificó como atípicas para esta época del año.
Según explicó, estas precipitaciones ya generan dificultades en algunas zonas productivas y se suman a eventos puntuales que durante los últimos meses provocaron inconvenientes en áreas urbanas.
El escenario planteado por las autoridades busca poner el foco en la anticipación y la prevención, especialmente frente a la posibilidad de que durante los próximos meses se incrementen los episodios de lluvias abundantes.
Protección Civil pidió una respuesta organizada
El secretario de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, repasó durante el encuentro las características del fenómeno y las medidas que se vienen coordinando entre la Provincia y los gobiernos locales.
El funcionario señaló que las previsiones apuntan a un fenómeno de intensidad importante y remarcó la necesidad de contar con mecanismos de respuesta previamente definidos.
En ese sentido, destacó que frente a un eventual escenario crítico resulta fundamental que la emergencia sea gestionada de manera organizada, con roles establecidos y coordinación entre los distintos organismos involucrados.
La estrategia provincial apunta así a fortalecer los planes de contingencia existentes y mejorar la articulación con municipios y comunas, de modo de contar con mayores herramientas para afrontar posibles excesos hídricos y reducir su impacto sobre las comunidades.