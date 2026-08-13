San Justo

Borla participó de la jornada provincial de coordinación preventiva ante El Niño

El Gobierno de Santa Fe concluyó en la capital provincial la ronda de jornadas regionales destinadas a coordinar medidas preventivas frente a posibles excesos hídricos asociados al fenómeno de El Niño. El senador Rodrigo Borla participó en representación del departamento San Justo, junto a autoridades de La Capital, Garay y San Jerónimo.