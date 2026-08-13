El Museo Histórico de la Colonia de Humboldt continúa desarrollando el programa “La Escuela Va al Museo”, una iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas y el patrimonio histórico y cultural de la región.
"La Escuela va al Museo": estudiantes del Núcleo Rural de Cavour conocieron la historia regional
La iniciativa del Museo Histórico de la Colonia de Humboldt continúa acercando a estudiantes de la región al patrimonio y la memoria local. En esta oportunidad, alumnos del Núcleo Rural N° 2375 de Cavour recorrieron el Archivo Histórico, participaron de una charla y visitaron el Museo.
En esta oportunidad, el espacio recibió a estudiantes y docentes del Núcleo Rural N° 2375 de Cavour, quienes participaron de una jornada destinada a conocer distintos aspectos de la historia local y regional a través del contacto directo con documentos, objetos y testimonios conservados por el museo.
Durante la visita, los alumnos recorrieron el Archivo Histórico y participaron de una charla a cargo de Alicia Brunas Pfaffen, donde pudieron acercarse a distintos acontecimientos y protagonistas vinculados con la historia de las comunidades de la región.
Aprender la historia desde una experiencia directa
La propuesta parte de la idea de que el museo puede convertirse en una extensión del aula, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de complementar los contenidos trabajados en la escuela con una experiencia directa.
El recorrido por el Archivo Histórico permitió conocer parte del patrimonio documental que contribuye a reconstruir el pasado de la región, mientras que la charla aportó relatos y referencias para comprender los procesos que fueron dando forma a las comunidades locales.
Posteriormente, los estudiantes visitaron las distintas salas del Museo Histórico de la Colonia de Humboldt y pudieron observar objetos y elementos vinculados con la vida cotidiana, las costumbres y el desarrollo de las primeras comunidades.
De esta manera, el contacto con el patrimonio permite transformar la historia en una experiencia cercana y concreta, favoreciendo el interés de los más jóvenes por conocer sus raíces.
El museo como espacio educativo y de identidad
Desde el Museo Histórico de la Colonia de Humboldt se impulsa “La Escuela Va al Museo” como una herramienta para acercar a niños y jóvenes a la historia de la región y promover la valoración del patrimonio.
La iniciativa busca involucrar a los distintos niveles educativos y adaptar las propuestas a las características y edades de cada grupo, generando experiencias que complementen el aprendizaje escolar.
El encuentro con los estudiantes del Núcleo Rural N° 2375 de Cavour se suma así a las actividades del programa y reafirma el rol del museo como un espacio de aprendizaje, encuentro y preservación de la memoria colectiva.
A través de estas visitas, documentos, objetos, relatos y testimonios dejan de ser solamente parte de una colección y se convierten en herramientas para comprender el pasado, reconocer las transformaciones de las comunidades y fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con la historia regional.