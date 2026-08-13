Educación

"La Escuela va al Museo": estudiantes del Núcleo Rural de Cavour conocieron la historia regional

La iniciativa del Museo Histórico de la Colonia de Humboldt continúa acercando a estudiantes de la región al patrimonio y la memoria local. En esta oportunidad, alumnos del Núcleo Rural N° 2375 de Cavour recorrieron el Archivo Histórico, participaron de una charla y visitaron el Museo.