Judiciales

Prisión preventiva para un hombre acusado de vender drogas al menudeo en Villa Ocampo

Un hombre de iniciales ATI quedó en prisión preventiva por orden de la Justicia de Las Toscas, acusado de comercializar estupefacientes al menudeo en Villa Ocampo. La investigación comenzó tras un procedimiento policial en el que se secuestraron más de un kilo de marihuana, dosis de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.