Quedó en prisión preventiva un hombre de iniciales ATI que es investigado por la venta de drogas al menudeo en Villa Ocampo (departamento General Obligado). Así lo ordenó el juez Mauricio Martelossi, en una audiencia realizada en los tribunales de Las Toscas (departamento General Obligado).
Prisión preventiva para un hombre acusado de vender drogas al menudeo en Villa Ocampo
Un hombre de iniciales ATI quedó en prisión preventiva por orden de la Justicia de Las Toscas, acusado de comercializar estupefacientes al menudeo en Villa Ocampo. La investigación comenzó tras un procedimiento policial en el que se secuestraron más de un kilo de marihuana, dosis de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.
El fiscal Sebastián Galleano, de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico, está a cargo de la investigación y es quien solicitó la privación de la libertad. En tal sentido, valoró que “aunque la Defensa se opuso, el magistrado consideró que se cumplían todos los requisitos para disponer la preventiva”.
A su vez, dado que también se investiga el accionar de un joven menor de edad que forma parte del entorno del imputado, interviene la fiscal María Mercedes Del Sastre, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional 4.
El caso se encuadra en los Objetivos Priorizados del MPA en su Plan de Persecución Penal.
Droga y policías
Galleano afirmó que “se trata de una investigación reactiva”. Según indicó, “el jueves de la semana pasada al mediodía, agentes del Comando Radioeléctrico realizaban un patrullaje preventivo en el barrio Fo.Pro.Vi. de Villa Ocampo y advirtieron indicios de que el hombre investigado vendía droga al menudeo”.
El fiscal expuso que “en la calle 30 de Noviembre, entre San Lorenzo y Chacabuco, los miembros de la fuerza de seguridad observaron una situación con características de microtráfico”.
Al respecto, detalló que “el imputado fue visto hacer un intercambio con un motociclista, quien al percatarse de que los uniformados lo seguían, hizo una maniobra evasiva y arrojó al suelo una campera que ocultaba una bolsa con 1,2 kilogramos de marihuana fraccionada en pequeños envoltorios”.
Asimismo, el funcionario del MPA señaló que “mientras se llevaba adelante el operativo, el hombre investigado se valió de la colaboración del adolescente para trasladar, resguardar y eventualmente recuperar la droga que comercializaba”.
Relató que “mientras una subinspectora de policía custodiaba el material estupefaciente que había descartado el cliente, el imputado y su acompañante pasaron en moto al menos dos veces por las inmediaciones del lugar”.
“Momentos más tarde, los uniformados localizaron al imputado en cercanías del barrio Sagrado Corazón de Jesús”, sostuvo Galleano. “Con el fin de procurar su impunidad, él desobedeció la ‘voz de alto’ que le dieron, trató de eludir la persecución ingresando a un inmueble y, al ser interceptado, forcejeó con integrantes del Comando, quienes a pesar de que opuso resistencia lograron aprehenderlo”, manifestó. “En ese marco, se le secuestraron dosis de cocaína y de marihuana, dinero en efectivo y la motocicleta en la que circulaba”, especificó.
Por otra parte, el fiscal hizo referencia a que “durante los primeros minutos del día siguiente, se concretó un allanamiento en el domicilio del imputado, donde se incautaron envoltorios con estupefacientes, una balanza digital y una cámara de videovigilancia que contenía una tarjeta de memoria que será peritada”.
Galleano concluyó que “a partir de un hecho de flagrancia, en tres momentos se secuestraron grandes cantidades de estupefacientes que el hombre investigado tenía para vender”.
En tanto, destacó “el trabajo de los operadores del Sistema de Consultas Centralizadas de Flagrancia y de Turno (0800-MPA), quienes intermediaron entre la Fiscalía y las fuerzas de seguridad que llevaron a cabo diversas diligencias que permitieron esclarecer los ilícitos”.
Delitos
Al imputado se le atribuyó la autoría de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada (por servirse de una persona menor de 18 años) y resistencia a la autoridad.