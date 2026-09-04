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Quedó preso un joven que mató de una puñalada a su tío en Rafaela

El trágico episodio ocurrió el pasado viernes 21 de agosto en barrio Monseñor Zazpe. A pedido de la fiscalía, un juez le impuso la medida cautelar de máxima y permanecerá tras las rejas mientras el proceso avanza.