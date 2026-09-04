La Justicia provincial dispuso la prisión preventiva sin plazo para Matías Ezequiel Vargas, un joven de 18 años investigado por el homicidio de su tío, Nicolás Alexandro Pérez, ocurrido el pasado viernes 21 de agosto en el barrio Monseñor Zazpe de la ciudad de Rafaela.
Quedó preso un joven que mató de una puñalada a su tío en Rafaela
El trágico episodio ocurrió el pasado viernes 21 de agosto en barrio Monseñor Zazpe. A pedido de la fiscalía, un juez le impuso la medida cautelar de máxima y permanecerá tras las rejas mientras el proceso avanza.
La medida cautelar fue resuelta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Bumaguín, tras hacer lugar al pedido formulado por el fiscal Martín Castellano, a cargo de la Unidad Fiscal Especial Homicidios del Ministerio Público de la Acusación.
Durante la audiencia celebrada en los tribunales de Rafaela (cabecera del departamento santafesino Castellanos), el magistrado resolvió de manera oral que el imputado continúe privado de su libertad durante todo el proceso judicial, rechazando las medidas alternativas solicitadas por la defensa.
Ataque mortal
Según la reconstrucción de los hechos expuesta por la Fiscalía, el crimen ocurrió alrededor de las 14 en un inmueble de calle Jorge Arias al 1.400, donde convivían el acusado, la víctima y un adolescente.
Dentro de la vivienda, el joven de 18 años y el menor abordaron a Pérez con golpes de puño y empujones.
En medio de la agresión, el imputado tomó una cuchilla de cocina con una hoja metálica de 20,5 centímetros y le asestó una estocada fatal a su tío en una zona vital, actuando —según remarcó el fiscal— con la intención manifiesta de quitarle la vida.
Herido de gravedad y con una abundante pérdida de sangre, Pérez logró salir del inmueble y caminó en dirección a calle Francia, donde se desvaneció y falleció a los pocos minutos.
Riesgos procesales
El fiscal Castellano destacó que en pocos días se logró reunir suficiente evidencia para acreditar tanto la materialidad del hecho como la probable autoría del acusado.
Al fundamentar la cautelar, el juez Bumaguín sostuvo que la pena en expectativa será de cumplimiento efectivo dada la naturaleza violenta del suceso y la gravedad de sus consecuencias.
Asimismo, el magistrado avaló el planteo fiscal sobre los peligros procesales existentes, priorizando la protección de los testigos para garantizar que puedan prestar declaración con total libertad durante el futuro juicio oral.
El imputado se encuentra formalmente investigado como autor del delito de homicidio doloso simple.