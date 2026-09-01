En el marco de una investigación llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el departamento santafesino Castellanos, se dictó la prisión preventiva sin plazo para 18 personas imputadas por integrar una asociación ilícita dedicada al microtráfico de drogas y a la comisión de hechos de violencia altamente lesiva en la ciudad de Rafaela.
Dictan prisión preventiva para 18 integrantes de una banda criminal dedicada al microtráfico
Se trata de hombres y mujeres que también están acusados de delitos de violencia altamente lesiva en el departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe.
La resolución fue dictada en los tribunales rafaelinos a pedido del Fiscal Jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico, Franco Carbone, junto a las fiscales de la Fiscalía Regional 5, Fabiana Bertero y María Cecilia Doro.
Del total de imputados que cumplirán la medida cautelar, 14 lo harán en establecimientos penitenciarios y 4 (mujeres) bajo la modalidad de arresto domiciliario.
En la causa hay 23 personas investigadas. Respecto a las cinco restantes, el tribunal dispuso medidas alternativas; sin embargo, tres de ellas continuarán tras las rejas por estar con preventiva previa en legajos penales conexos.
Restricciones
Para el presunto jefe de la organización, un hombre identificado por sus iniciales EMCL, y el considerado organizador, FC —quienes ya se encontraban privados de la libertad—, el magistrado aplicó el artículo 220 bis del Código Procesal Penal de Santa Fe.
Esta normativa contempla restricciones temporales en sus regímenes de visitas y comunicaciones, además de la prohibición absoluta de contacto con el resto de los imputados para frenar el mando de la banda desde el encierro.
Asimismo, la defensa intentó derivar la causa a la Justicia Federal, pero el juez ratificó la competencia del MPA al encuadrarse los hechos en el delito de microtráfico y considerar acreditados todos los presupuestos de la persecución penal provincial.
Disputa territorial
En conferencia de prensa, el Fiscal Regional de la Quinta Circunscripción, Carlos Vottero, calificó los resultados como "muy positivos" y confirmó que las investigaciones continúan.
Vottero remarcó que los acusados pertenecen a una de las facciones enfrentadas en balaceras por la disputa del territorio para el narcomenudeo local, al tiempo que ratificó que la banda rival también está bajo la lupa judicial.
La desarticulación de esta estructura incluyó 17 allanamientos simultáneos desplegados en 12 barrios rafaelinos el pasado viernes 21 de este mes, además de la notificación a 14 involucrados que ya estaban encarcelados.
A las cabezas del grupo se les atribuye el comercio agravado de estupefacientes, abuso y portación indebida de armas de fuego de guerra y daños. Al resto de los integrantes se los investiga en calidad de miembros, salpicados por delitos como ataques armados, amenazas, extorsiones y usurpaciones.