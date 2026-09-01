La Ruta Nacional 34 permanece parcialmente cortada este martes 1 de septiembre por la tarde luego de un grave siniestro vial ocurrido en el kilómetro 252, en el tramo comprendido en la zona de la ex enfriadora “La Manuelita”.
Accidente fatal en la Ruta Nacional 34: murió el conductor de un utilitario tras un fuerte choque contra un camión
El siniestro ocurrió en el kilómetro 252, entre el cruce con Ataliva y la ex enfriadora “La Manuelita”. El conductor del camión fue rescatado por Bomberos y trasladado con fracturas en sus piernas al Hospital Jaime Ferré de Rafaela.
Según las primeras informaciones recabadas por El Litoral, en el accidente estuvieron involucrados un camión cargado con cereal y una Peugeot Partner perteneciente a una reconocida empresa de paquetería.
Por causas que todavía son materia de investigación, ambos vehículos protagonizaron un fuerte impacto. Como consecuencia del choque, la persona que viajaba en el utilitario falleció en el lugar. Hasta el momento no fue confirmada oficialmente la identidad de la víctima.
En tanto, el conductor del camión quedó atrapado dentro del habitáculo tras la colisión y debió ser rescatado por personal de Bomberos Voluntarios de Sunchales.
Luego del operativo de extracción, fue asistido por una unidad del SIES 107 y trasladado a un centro de salud. Posteriormente fue derivado al Hospital Dr. Jaime Ferré de Rafaela, donde ingresó con fracturas en ambas extremidades inferiores.
En el lugar trabajan efectivos policiales, personal de Bomberos Voluntarios, Gendarmería Nacional, Policía de Investigaciones y equipos de emergencias.
Durante la tarde, la circulación continuaba con restricciones debido a las tareas de remoción del camión. Cerca de las 18 horas, el tránsito permanecía parcialmente interrumpido mientras se desarrollaban los trabajos para retirar el vehículo de gran porte.
Desde los organismos intervinientes solicitaron a los conductores que circulen por la zona hacerlo con máxima precaución, respetando las indicaciones del personal afectado al operativo, ante posibles demoras y desvíos.