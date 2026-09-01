Circulación restringida

Accidente fatal en la Ruta Nacional 34: murió el conductor de un utilitario tras un fuerte choque contra un camión

El siniestro ocurrió en el kilómetro 252, entre el cruce con Ataliva y la ex enfriadora “La Manuelita”. El conductor del camión fue rescatado por Bomberos y trasladado con fracturas en sus piernas al Hospital Jaime Ferré de Rafaela.