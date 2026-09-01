El Litoral en varias oportunidades reflejó la peligrosidad del sector comprendido por la Avenida Alem y calle Belgrano, en donde confluyen el macrocentro de la ciudad de Santa Fe, la zona portuaria y el corredor bioceánico (cabe recordar que por allí circulan vehículos de gran porte nacionales e internacionales).
Alem y Belgrano: una esquina, miles de cruces y siniestros viales
El reciente choque y vuelco fue de alto impacto, no tuvo lesionados pero sí vuelve a poner en agenda un problema urbano habitual: cómo se circula por ese sector de la capital provincial.
El reciente choque seguido de vuelco en esa esquina vuelve a poner sobre la mesa un problema urbano que necesita de atención. La situación no es nueva y los incidentes se repiten al punto que en mayo pasado una mujer falleció producto de un accidente en el citado lugar.
En las redes sociales de El Litoral, quienes comentaron la publicación vinculada al último choque mencionaron varias situaciones que ocurren a diario. Por un lado, cruces de semáforo en amarillo y rojo, lo cual incrementa el riesgo a un siniestro.
Por otro lado, el supuesto desconocimiento de las normas de tránsito en ese sector. Por ejemplo, quienes circulan por el carril central de Av. Alem y quieren cruzarse a la colectora para doblar hacia Belgrano o bien, continuar hacia Rivadavia tomando La Rioja. Para estas maniobras deberían transitar por la colectora, habilitada para tal fin.
En simultáneo, otros seguidores de las redes sociales de El Litoral hicieron saber que hay momentos en que los semáforos no funcionan o están intermitentes y la zona es un descontrol ante la falta de un inspector.
Qué se hizo
A principios de 2025, el municipio clausuró la rotonda del puerto que bajaba hacia calle Belgrano. En ese entonces, se la catalogó como “la más peligrosa” de la ciudad y su cierre ayudaría a mejorar la seguridad vial de la zona.
Con esta medida se buscó ampliar en un 10% los tiempos de cruce de cada mano de Av. Alem e incrementar el tiempo destinado al giro a la izquierda desde la colectora sur hacia calle Belgrano en un 20%.
El objetivo primordial de la intervención, que ya lleva más de un año, fue reducir significativamente los accidentes de tránsito en la zona y mejorar la experiencia tanto para los conductores como para los peatones en esta zona crítica.
Cruzar a pie, también un riesgo
Para aquellos que quieran atravesar a pie la Av. Alem, y su continuidad por Av. 27 de Febrero, los tiempos son una cuestión también a atender. Si bien existe una pasarela elevada, la mayoría de los peatones que ingresan o egresan de la zona portuaria lo hacen por las cebras.
La cuestión, según apuntan lectores de El Litoral, es que son apenas segundos los habilitados para el cruce peatonal. En simultáneo, hay sectores como calles Sarmiento, que no tienen cebra peatonal y los peatones cruzan por donde pueden, muchas veces poniendo en riesgo su integridad física.