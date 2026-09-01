Datos preliminares

Las motos explican casi la mitad de las muertes viales en Santa Fe: qué dicen los datos oficiales

El Mapa Georreferenciado 2026 de la Agencia Provincial de Seguridad Vial contabiliza 231 víctimas fatales entre el 1° de enero y el 23 de agosto. Las personas que circulaban en moto representan el 46,8% del total.