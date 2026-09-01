Los datos preliminares del Observatorio Vial permiten identificar algunos de los principales patrones de la siniestralidad en Santa Fe: las motos concentran casi la mitad de las víctimas, los viernes, sábados y domingos reúnen más de la mitad de los fallecimientos y La Capital aparece como el segundo departamento con más muertes.
Las motos explican casi la mitad de las muertes viales en Santa Fe: qué dicen los datos oficiales
El Mapa Georreferenciado 2026 de la Agencia Provincial de Seguridad Vial contabiliza 231 víctimas fatales entre el 1° de enero y el 23 de agosto. Las personas que circulaban en moto representan el 46,8% del total.
La siniestralidad vial volvió a dejar una cifra que obliga a mirar más allá del número total de víctimas. Entre el 1° de enero y el 23 de agosto de 2026, 231 personas murieron en siniestros viales en la provincia de Santa Fe, de acuerdo con los datos preliminares del Mapa Georreferenciado 2026 de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).
El dato representa un promedio de casi una víctima fatal por día: exactamente 0,98 fallecimientos diarios, o, dicho de otra manera, una muerte vial aproximadamente cada 24 horas y 20 minutos durante el período analizado.
Pero dentro de ese número general aparece uno de los datos más contundentes del relevamiento: 108 de las 231 personas fallecidas circulaban en moto, lo que representa el 46,8% del total.
Es decir, prácticamente una de cada dos víctimas fatales registradas en la provincia durante los primeros casi ocho meses del año era motociclista.
La cifra permite poner el foco en uno de los principales factores de vulnerabilidad en el tránsito santafesino y abre una pregunta que excede a las estadísticas: qué está ocurriendo con quienes se trasladan diariamente en motocicleta y cuáles son las condiciones que hacen que este tipo de vehículos concentre semejante proporción de las muertes.
Es importante aclarar que 2026 todavía no constituye un año cerrado. La propia APSV identifica el Mapa Georreferenciado como información de carácter “Datos Preliminares”, por lo que las cifras pueden modificarse a medida que se incorporen o actualicen registros.
Motos, autos y peatones: cómo se distribuyen las víctimas
Después de las motos, el segundo grupo con mayor cantidad de víctimas fatales corresponde a las personas que circulaban en automóviles, con 51 fallecidos, equivalentes al 22,1% del total.
En tercer lugar aparecen los peatones, con 28 víctimas, el 12,1%.
La distribución continúa con:
Utilitarios y pick-ups: 22 fallecidos, 9,5%.
Bicicletas: 9 fallecidos, 3,9%.
Camiones: 8 fallecidos, 3,5%.
Transporte de larga distancia: 2 fallecidos, 0,9%.
Cuatriciclos: 2 fallecidos, 0,9%.
Tractores: 1 fallecido, 0,4%.
La lectura de estos números muestra que el problema no se limita a un único tipo de usuario de la vía pública. Sin embargo, la diferencia entre las motos y el resto resulta particularmente significativa: los 108 motociclistas fallecidos duplican ampliamente a las víctimas que circulaban en automóvil.
Para dimensionar el fenómeno, las muertes de motociclistas representan más del doble de las registradas entre ocupantes de automóviles.
Este escenario resulta especialmente relevante en los centros urbanos, donde la motocicleta constituye una alternativa habitual de movilidad, pero también en localidades más pequeñas y corredores donde conviven tránsito urbano, rutas provinciales y nacionales.
La información disponible permite identificar el volumen de víctimas según condición o vehículo, aunque el material analizado no alcanza por sí solo para establecer las causas específicas de cada siniestro ni atribuir la responsabilidad a un determinado factor.
El fin de semana concentra más de la mitad de las muertes
Otro de los patrones que surge del relevamiento está relacionado con el día de la semana en que se producen los fallecimientos.
El domingo es el día con mayor cantidad de víctimas fatales, con 49 personas fallecidas, equivalentes al 21,2% del total.
Le siguen:
Viernes: 40 víctimas, 17,3%.
Sábado: 40 víctimas, 17,3%.
Lunes: 27 víctimas, 11,7%.
Martes: 26 víctimas, 11,3%.
Jueves: 25 víctimas, 10,8%.
Miércoles: 24 víctimas, 10,4%.
La concentración durante el final de la semana es clara. Viernes, sábado y domingo acumularon 129 víctimas, es decir, el 55,8% de todos los fallecimientos registrados hasta el 23 de agosto.
En otras palabras, más de la mitad de las muertes viales del período ocurrieron en apenas tres días de la semana.
El domingo, por sí solo, concentró casi una de cada cinco víctimas.
Este patrón puede servir como un elemento para orientar políticas de prevención y fiscalización, aunque los datos disponibles no permiten establecer por sí mismos cuáles son las razones detrás de esa concentración.
Rosario y La Capital, al frente del ranking territorial
La distribución geográfica también muestra diferencias importantes entre los departamentos santafesinos.
Rosario encabeza el listado con 51 víctimas fatales, seguida por La Capital, con 34, y Las Colonias, con 21.
Los tres departamentos reúnen 106 fallecidos, prácticamente la mitad de las 231 víctimas registradas en toda la provincia.
El ranking continúa de la siguiente manera:
San Lorenzo: 19 víctimas.
General Obligado: 17.
San Martín: 14.
Castellanos: 13.
General López: 11.
Vera: 10.
San Cristóbal: 9.
Iriondo: 9.
Caseros: 7.
San Jerónimo: 6.
9 de Julio: 3.
Constitución: 3.
Belgrano: 2.
San Javier: 1.
San Justo: 1.
Garay: 0.
El dato adquiere una dimensión particular para la región central de la provincia: La Capital es el segundo departamento santafesino con mayor cantidad de víctimas fatales en lo que va de 2026, con 34 fallecidos.
Este registro permite abrir una segunda línea de análisis específicamente vinculada con la ciudad de Santa Fe y su área metropolitana: dónde se producen los siniestros, qué calles, rutas y accesos aparecen con mayor frecuencia y qué tipo de vehículos están involucrados.
Para establecer ese mapa con precisión sería necesario procesar el detalle georreferenciado de cada caso.
Las Colonias, un dato que sobresale
Dentro del ranking departamental hay una cifra que merece una mirada particular.
Las Colonias acumula 21 víctimas fatales en los primeros ocho meses de 2026.
El número ya supera las muertes registradas durante todo 2024 y todo 2025 en ese departamento. Según los datos comparativos disponibles, Las Colonias tuvo 17 fallecidos en 2024 y 18 en 2025.
Esto significa que, cuando todavía restan más de cuatro meses para terminar 2026, el departamento ya superó el total anual de víctimas de los dos años anteriores.
El dato resulta especialmente relevante para una provincia donde las rutas nacionales y provinciales, los accesos a localidades, los caminos rurales y el tránsito urbano conviven en un mismo territorio.
Para comprender las razones detrás de este incremento será necesario avanzar sobre el detalle de los lugares donde ocurrieron los siniestros y las características de cada hecho.
22 siniestros tuvieron más de una víctima fatal
El relevamiento también muestra que una parte de las muertes se concentró en hechos especialmente graves.
Hasta el 23 de agosto se registraron 22 siniestros viales con más de una víctima fatal.
De ese total:
3 siniestros tuvieron cuatro fallecidos cada uno.
1 siniestro tuvo tres víctimas.
18 siniestros tuvieron dos fallecidos.
Entre los episodios con cuatro víctimas se encuentran tres hechos registrados en rutas santafesinas.
El 12 de abril, sobre la ruta nacional 34, a la altura de Cañada Rosquín, cuatro personas murieron luego de un choque entre una pick-up y un camión.
El 5 de junio, otro siniestro ocurrido sobre la ruta provincial 94, en el departamento General López, dejó cuatro víctimas fatales.
El 27 de junio, en tanto, un hecho registrado sobre la ruta provincial 26, en el departamento Caseros, también provocó cuatro fallecimientos.
Además, el 19 de julio, un siniestro ocurrido sobre la ruta provincial 14 dejó tres víctimas.
Estos episodios muestran cómo algunos hechos de tránsito tienen un impacto especialmente alto y pueden modificar de manera significativa las estadísticas acumuladas.
Qué muestran y qué todavía falta saber de los datos oficiales
El Mapa Georreferenciado 2026 permite observar una parte importante del fenómeno vial santafesino, pero la información disponible debe leerse teniendo en cuenta su carácter preliminar.
La APSV trabaja con un sistema que reúne información sobre siniestros con personas lesionadas y fallecidas, mientras que el mapa permite visualizar información diaria vinculada con las víctimas fatales.
Por eso, todavía existe un amplio margen para profundizar el análisis: fecha exacta, localidad, departamento, ruta o calle, tipo de vía, vehículo involucrado, condición de la víctima, ubicación geográfica y distribución urbana o rural, entre otras variables.
También sería posible analizar la evolución mensual, comparar rutas nacionales y provinciales, estudiar horarios y edades y observar dónde se concentran los siniestros.
La provincia señala que las bases de datos se publican bajo criterios de Gobierno Abierto y que la información constituye una herramienta para orientar medidas de prevención, fiscalización e intervenciones sobre la infraestructura vial.
Por ahora, la fotografía disponible deja tres datos centrales: 231 personas fallecidas hasta el 23 de agosto, 108 de ellas vinculadas a motocicletas y 129 muertes concentradas entre viernes, sábado y domingo.