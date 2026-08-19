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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
A la altura del km 2,5

Tránsito demorado por un choque en la Ruta Provincial 1

Las autoridades trabajan en el lugar mientras se determinan las causas.

Choque y demoras sobre RP1, a la altura de Colastiné.Choque y demoras sobre RP1, a la altura de Colastiné.
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En la tarde noche del miércoles, se registró un siniestro vial a la altura del kilómetro 2,5 de la Ruta Provincial 1, en Colastiné.

Choque y demoras sobre RP1, a la altura de Colastiné.Choque y demoras sobre RP1, a la altura de Colastiné.

Las autoridades trabajan en el lugar mientras se determinan las causas.

En tanto, el tránsito registra algunas demoras en la zona.

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