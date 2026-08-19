En la tarde noche del miércoles, se registró un siniestro vial a la altura del kilómetro 2,5 de la Ruta Provincial 1, en Colastiné.
A la altura del km 2,5
Tránsito demorado por un choque en la Ruta Provincial 1
Las autoridades trabajan en el lugar mientras se determinan las causas.
Choque y demoras sobre RP1, a la altura de Colastiné.
Choque y demoras sobre RP1, a la altura de Colastiné.
Las autoridades trabajan en el lugar mientras se determinan las causas.
En tanto, el tránsito registra algunas demoras en la zona.
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