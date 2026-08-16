En circunstancias que son materia de peritajes, se produjo un siniestro vial en San Justo, que tuvo como protagonistas a un tren y una camioneta oficial.
Camioneta y tren, protagonistas de un choque en San Justo
El ocupante quedó atrapado, fue liberado por Bomberos y derivado al SAMCo local.
El hecho ocurrió en la intersección de calle Mantovani y las vías del ferrocarril, donde una camioneta perteneciente a Protección Civil de la provincia sufrió un siniestro vial.
Como consecuencia del impacto, el conductor quedó atrapado en el habitáculo. Integrantes del cuerpo de Bomberos debieron intervenir rápidamente con maniobras de extricación y herramientas de rescate para liberarlo entre los hierros.
Operativo de asistencia y traslado al SAMCo
En el lugar se desplegó un intenso trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad y los servicios de salud. Tras ser rescatado, el afectado fue asistido de inmediato y trasladado en ambulancia al SAMCo de San Justo para su atención médica y evaluación de lesiones.
El operativo contó con la labor coordinada de efectivos de la Policía de Santa Fe, personal de Protección Civil, Bomberos y el equipo del efector de salud local, quienes aseguraron el área y ordenaron el tránsito en la zona.
Investigan las causas del siniestro
Hasta el momento no se han difundido datos filiatorios de la persona involucrada ni un parte médico oficial sobre la evolución de su estado de salud.
Por su parte, las autoridades periciales iniciaron las actuaciones correspondientes en el lugar para determinar la mecánica del accidente y establecer las causas que desencadenaron el hecho.