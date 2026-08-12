Un siniestro fatal ocurrido en las últimas horas volvió a poner en agenda la problemática de la presencia de ganado sobre las calzadas en las rutas de un país vecino. Un hombre de 80 años perdió la vida en la noche del martes tras chocar la camioneta que conducía contra un vacuno que deambulaba suelto por la Ruta 39, en el departamento de Maldonado, Uruguay.
Uruguay: un hombre de 80 años murió tras embestir a una vaca suelta
Un trágico accidente vial en el departamento de Maldonado se cobró la vida de un octogenario, cuyo vehículo terminó impactando contra una alcantarilla tras intentar esquivar al animal.
El impacto provocó que el conductor perdiera el control absoluto de la unidad, desencadenando un despiste letal que terminó contra una obra de arte vial sobre el margen opuesto del camino.
El impacto y la reconstrucción del siniestro
Según consignaron voceros de la Dirección Nacional de Policía Caminera de Uruguay a medios locales, el hecho se registró minutos antes de las 20:00 del martes a la altura del kilómetro 23 de la mencionada arteria vial. El automovilista, quien viajaba en soledad en su camioneta, circulaba en sentido sur a norte desde la zona costera de Punta del Este con destino a la localidad de Aiguá, trayecto de aproximadamente 100 kilómetros.
Al llegar al punto del siniestro, el animal se interpuso en la trayectoria del vehículo sin darle tiempo de reacción al conductor. Producto del violento choque contra el vacuno, la camioneta se desvió de su carril, cruzó la calzada hacia el sentido contrario y cayó a un zanjón, donde colisionó frontalmente contra una alcantarilla de concreto.
Como consecuencia del fuerte choque, tanto el automovilista de 80 años como la vaca murieron de manera instantánea en el lugar.
Identificación del ganado e investigación en curso
Con el trabajo de los peritos en el área, los efectivos policiales lograron constatar que el animal poseía la correspondiente caravana de identificación en la oreja, lo que permitió determinar en pocas horas la identidad del propietario del rodeo.
Las actuaciones judiciales e investigativas quedaron bajo la órbita de la Seccional 2ª de San Carlos por razones de jurisdicción. Las autoridades procuran establecer en qué circunstancias el vacuno escapó del establecimiento rural y terminó sobre la calzada, con el fin de determinar las responsabilidades penales y civiles del caso.
A pesar de la magnitud de la tragedia, fuentes oficiales precisaron que el tránsito sobre la Ruta 39 no requirió interrupciones prolongadas y funcionó con normalidad durante la mañana del miércoles.
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