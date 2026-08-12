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Homicidio culposo

Córdoba: imputaron a dos personas por la muerte de un niño atacado por un pitbull

La fiscalía investiga las circunstancias del hecho ocurrido en el barrio Suárez y busca determinar qué responsabilidad tuvieron quienes estaban a cargo del animal al momento del episodio.

La tragedia ocurrió en una vivienda del barrio Suárez.La tragedia ocurrió en una vivienda del barrio Suárez.
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La investigación por la muerte de Salvador, el niño de 3 años que fue atacado por un pitbull en Córdoba, sumó una nueva instancia. La dueña del animal y el hombre que estaba a cargo de su cuidado al momento del hecho fueron imputados por homicidio culposo.

El ataque ocurrió el domingo 9 de agosto en el barrio Suárez, en la provincia de Córdoba. La Fiscalía de Instrucción N° 10 continúa con las medidas destinadas a reconstruir cómo sucedió el episodio y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Cómo ocurrió el ataque

Tras la muerte del menor, la fiscal Celeste Blasco ordenó distintas medidas para avanzar en la investigación. Entre ellas se encuentran la recepción de testimonios, informes técnicos de Policía Judicial y la realización de la autopsia.

La Justicia investiga las circunstancias que rodearon el ataque fatal.La Justicia investiga las circunstancias que rodearon el ataque fatal.

Ahora, la causa tiene como imputados a la propietaria del pitbull y al hombre que se encontraba a cargo del animal cuando ocurrió el ataque. Ambos quedaron vinculados al expediente bajo la acusación de homicidio culposo.

Los investigadores buscan establecer con precisión la mecánica del hecho y determinar qué circunstancias rodearon el ataque.

Qué investigan sobre el perro

Además de reconstruir lo sucedido el día de la muerte del niño, la Justicia intenta determinar algunos antecedentes relacionados con el animal.

Entre los puntos que forman parte de la investigación se encuentra establecer si el perro se había escapado anteriormente, cómo era tratado y si existían denuncias previas vinculadas con su comportamiento o cuidado.

El nene fue trasladado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield.El nene fue trasladado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield.

El pitbull tiene cinco años y, después del episodio, fue trasladado al área de zoonosis del Instituto Antirrábico, donde quedó bajo resguardo.

El desgarrador relato de la mamá

Brenda, la madre del niño, había contado públicamente cómo tomó conocimiento del ataque. Según relató, Salvador salió de la vivienda como lo hacía habitualmente, pero pasó un tiempo sin regresar.

“Me fijo y no estaba. Cuando lo vi, ya los perros me lo estaban comiendo”, contó la mujer al reconstruir los momentos previos al desenlace.

La madre también expresó su pedido de justicia y reclamó que los responsables enfrenten las consecuencias correspondientes.

“Lo único que quiero es que esto no le pase a ningún otro niño más. Quiero que esa persona vaya presa. Es lo único que pido por mi hijo”, sostuvo.

La familia apunta a los responsables del animal

Tras la tragedia, los familiares de Salvador remarcaron que su reclamo no está dirigido contra el perro, sino contra quienes tenían responsabilidad sobre su cuidado.

En ese sentido, la familia sostuvo: “El perro actuó porque es un animal, el dueño sí razona y piensa. El que tiene que pagar todo esto es el dueño”.

La causa continúa en etapa de investigación y la Fiscalía busca reunir elementos que permitan determinar cómo ocurrió el ataque y qué responsabilidad tuvo cada una de las personas imputadas.

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