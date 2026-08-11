Ciudad capital

Sigue la "epidemia vial" en Santa Fe: cuáles son las avenidas donde hubo más muertes sobre 2 ruedas

En lo que va de 2026 hay 12 decesos de motociclistas, y 5 de conductores de autos. Los comparativos interanuales y la mirada de un experto en la problemática vial: “Son números estremecedores. No hay conciencia del valor de la vida”.