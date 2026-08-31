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Prisión preventiva para un hombre acusado de un asalto a mano armada en Rafaela

El sospechoso tiene 35 años y permanecerá tras las rejas mientras avanza el proceso en su contra. Fue capturado este domingo, luego de que ingresara a una vivienda.

La audiencia se desarrolló en los tribunales de Rafaela. Foto: ArchivoLa audiencia se desarrolló en los tribunales de Rafaela. Foto: Archivo
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Un hombre de 35 años, identificado por sus iniciales E. M. R., permanecerá en prisión preventiva tras ser imputado por un robo con arma de fuego en Rafaela, ciudad cabecera del departamento santafesino Castellanos.

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La medida fue dispuesta por el juez Nicolás Stegmayer tras dar lugar al pedido presentado por la fiscal Lorena Korakis en los tribunales rafaelinos.

Noche

Según detalló la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el hecho principal ocurrió durante los últimos minutos del sábado 28 de marzo de este año.

El acusado ingresó por la puerta principal —que se encontraba abierta— a una vivienda ubicada en la calle Abele al 800.

Una vez adentro, amedrentó a la dueña de casa con un arma de fuego y le sustrajo su teléfono celular.

A pesar de que las diligencias e inspecciones judiciales permitieron individualizar al sospechoso poco después del suceso, los allanamientos iniciales no dieron con su paradero, manteniéndose prófugo durante meses.

Arresto

La captura del imputado se concretó el pasado domingo alrededor de las 7.30. De acuerdo con el relato fiscal, E. M. R. ingresó sin autorización al patio de una propiedad en Marini al 600 y, tras escalar los tapiales linderos, avanzó hasta el patio de otro inmueble situado en Tucumán al 1600.

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Tras ser detectado, los vecinos dieron aviso a la policía, que acudió al lugar y procedió a su inmediata aprehensión.

Medida cautelar

En la audiencia, el juez Stegmayer desestimó las alternativas a la prisión presentadas por la defensa, haciendo lugar al planteo de la fiscalía.

Se valoró la solidez de las evidencias, el peligro procesal de fuga —agravado por el tiempo que el imputado permaneció prófugo— y la necesidad de resguardar las declaraciones de las víctimas y testigos.

A E. M. R. se le imputaron formalmente los delitos de: robo calificado por el uso de arma de fuego (cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada) y violación de domicilio en calidad de autor.

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