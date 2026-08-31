En Rosario

Se reunió la Junta Médica que analiza la muerte de Jerónimo Fernández Bobbio

El joven rugbier santafesino de 18 años había sufrido una fractura de clavícula y falleció por una complicación ocurrida durante la intervención quirúrgica. Intentan determinar si los médicos que lo operaron actuaron de manera negligente.