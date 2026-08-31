Inseguridad en Santa Fe

Asalto, amenazas y corridas frente a un jardín de infantes en barrio Barranquitas Sur

El robo a una madre y su pequeña hija en inmediaciones de la escuela Visión de Futuro generó una persecución que terminó con dos patrulleros chocando. Un padre que fue testigo del hecho intentó detener a uno de los delincuentes y terminó siendo apuntado con un arma a la cabeza. Otro contó que debió cerrar las puertas del automóvil para proteger a su familia.