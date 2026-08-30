Memorias de Santa Fe

Cuando un extraño fenómeno preocupó a una pequeña comuna agropecuaria al norte de Rafaela

En 1948, Colonia Raquel fue escenario de un suceso catalogado como “extraordinario” por el corresponsal de El Litoral de aquel entonces. En un principio se habló de un sismo pero fue descartado de plano. Qué pasó.