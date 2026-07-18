Mundial 2026

Argentina - España: cómo fue el único antecedente en mundiales hace 60 años

En la antesala de la final de la Copa del Mundo, el recuerdo a través de las páginas de El Litoral. La albiceleste se impuso 2-1 con goles de Artime. Mirá el video con el resumen de una jornada que quedó grabada a fuego.