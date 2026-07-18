Por más increíble que parezca, Argentina y España sólo se enfrentaron una vez en competición oficial de la FIFA. Fue en el Mundial 1966 que se desarrolló en Inglaterra. Sí, tuvieron que pasar 60 años para que ambas selecciones vuelvan a verse las caras.
Argentina - España: cómo fue el único antecedente en mundiales hace 60 años
En la antesala de la final de la Copa del Mundo, el recuerdo a través de las páginas de El Litoral. La albiceleste se impuso 2-1 con goles de Artime. Mirá el video con el resumen de una jornada que quedó grabada a fuego.
Aquel cotejo finalizó 2-1 en favor de la albiceleste, con goles de Luis Artime. Las emociones del encuentro llegaron sobre el final, con una anotación a falta de 10 minutos para el cierre del partido. De acuerdo a los datos estadísticos, el juego se disputó en Villa Park en la ciudad de Birmingham. Esa tarde, el árbitro fue Dimitar Rumentchev.
“Intensísimo”
Ese mismo 13 de julio El Litoral puso en su tapa una imagen del partido y en la sección Deportes se amplió la información. “En intensísimo partido Argentina batió a España”, tituló el vespertino santafesino. La página además contiene el desarrollo de otros partidos mundialistas de aquel momento.
De la extensa y detallada crónica, resta recordar que por entonces no existían los medios de comunicación como en la actualidad, se pueden extraer párrafos que pintaron de cuerpo entero lo que fue ese encuentro.
“Juan Carlos Lorenzo miró hacia el cielo a las seis de la tarde, y bajó rápidamente los ojos, con un gesto que podía ser de desagrado o de resignación, pero no dijo nada”, comenzaba el artículo.
“El cielo en ese momento, antes de iniciarse el partido de Argentina contra España en la serie de octavos de final del campeonato mundial de fútbol, estaba oscureciendo con rapidez. Sin embargo, las nubes estaban muy altas y había aún la esperanza de que no lloviera. Lo que molestaba, ciertamente, era el viento fuerte, díscolo y peligroso para la pelota movida de alto”, agregaba.
“En el estadio había grupos de argentinos dispersos en las graderías, pero el grueso de los espectadores extranjeros era de alemanes. Había cuatro grandes banderas argentinas y muchas banderolas del mismo país, que se agitaban al aire con entusiasmo”, sumaba el texto en referencia al marco de público.
Las emociones, al final
Como se dijo, hubo que esperar hasta casi el cierre del partido para que se produjeran los goles. Argentina abrió el marcador, España lo empató y a 10 minutos del final Artime estableció el 2-1 definitivo. Así lo describió El Litoral, hace 60 años.
“Cuando el juego se hizo claro Argentina dominó el campo. Perfumo dominó la pelota en el medio de la cancha y tras correrse treinta metros habilitó, en un claro, a Artime que tras correrse un breve trecho despidió un violento remate que dejó sin chance a Iribar poniendo nuevamente en ventaja al equipo de Argentina cuando se cumplían 34'”.
“A renglón nuevamente Artime estuvo a punto de vulnerar al guardavalla de España pero su remate salió a cincuenta centímetros de un parante. La reacción de los argentinos fue notable mientras que los españoles no dieron tregua en busca del nuevo empate”.
“Los minutos finales de este encuentro fueron dramáticos ya que si España luchaba por emparejar el marcador los argentinos no se dejaron estar y en forma denodada fueron en busca de un nuevo gol que consolidara el triunfo”.
A horas de la final del Mundial 2026, bien vale recordar cómo se desarrolló aquel partido, el único en Copa del Mundo entre selecciones con una extensa historia.