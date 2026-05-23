Dos disparos por la espalda pusieron fin a la vida de Lucas Tavecchio en diciembre de 2024. Ahora, el adolescente acusado de haberlo asesinado se encamina al juicio.
Acusaron a un adolescente por asesinar a quemarropa a un hombre en el Fonavi San Jerónimo
G.B.M. permanece privado de su libertad desde finales de 2024, investigado por el crimen de Lucas Tavecchio. Con la realización de la preliminar, la causa se encamina a juicio.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) formalizó la acusación contra G.D.B.M., quien al momento del hecho era menor de edad pero actualmente ya cumplió la mayoría de edad.
La causa inició antes de la puesta en marcha del nuevo sistema penal juvenil en la provincia. Ante este escenario, el fiscal Francisco Cecchini, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, llevó adelante la reimputación de G.D.B.M. para adecuar la atribución delictiva al nuevo marco procesal.
Durante este tiempo, la fiscalía completó las medidas investigativas que restaban, consolidando la plataforma probatoria necesaria para sostener el pedido de condena por el delito de “homicidio calificado por el uso de arma de fuego”.
A quemarropas
El crimen que se ventilará en el futuro debate ocurrió la madrugada del 11 de diciembre de 2024, aproximadamente a las 3.30.
Según la acusación fiscal, G.D.B.M. interceptó a la víctima en las inmediaciones de la Manzana 2 del Fonavi San Jerónimo, específicamente en la intersección de las calles 10 de Junio e Islas Malvinas. Allí, el imputado habría efectuado al menos tres disparos con un arma de fuego calibre .22 largo, dos de los cuales impactaron en el cuerpo de Tavecchio.
Los informes médicos y de autopsia incorporados a la causa revelaron la violencia del ataque: los proyectiles ingresaron por la espalda y la zona lumbar, afectando órganos vitales como los pulmones y el corazón, provocando un shock hipovolémico que derivó en la muerte del hombre de 31 años pocos minutos después en el Hospital Cullen.
La fiscalía cuenta con testimonios oculares clave, entre ellos el de un testigo que relató haber visto al acusado disparar a quemarropa contra la víctima tras una breve discusión.
Preso
Actualmente, el acusado permanece privado de su libertad, situación en la que se encuentra desde su aprehensión en diciembre de 2024. Dado que G.D.B.M. alcanzó la mayoría de edad durante el transcurso de la investigación preparatoria, fue trasladado y alojado en una cárcel común del sistema penitenciario provincial.
El pasado viernes se realizó la audiencia preliminar ante el juez de Menores, Héctor Aiello, donde la fiscalía ratificó la acusación y la defensa, representada por el abogado particular Raúl Sartori, presentó sus argumentos.
Entre las evidencias ofrecidas se encuentran actas de procedimiento policial, informes del sistema 911, peritajes balísticos y planimétricos, además de los registros de las audiencias previas. Para la fiscalía, la evidencia es "suficiente para obtener una sentencia condenatoria".